Czas młodych

Październikowy Synod Biskupów poświęcony młodym, przyjmowanie adhortacji Amoris laetitia, reforma Kurii Rzymskiej oraz najbliższa pielgrzymka Papieża do Chile i Peru to główne tematy obszernego wywiadu, jakiego kard. Pietro Parolin udzielił Radiu Watykańskiemu. Odnosząc się do tegorocznego Synodu, watykański sekretarz stanu powiedział.

„Na pewno rok 2018 będzie naznaczony szczególnym skoncentrowaniem całej uwagi Kościoła na młodych, na ich oczekiwaniach, aspiracjach, wyzwaniach, którym muszą sprostać, a także nadziejach, które noszą w sobie, jak również słabościach i obawach. (...) Uważam, że rzeczą najbardziej nowatorską będzie poszukiwanie nowej relacji między Kościołem a młodymi, opartej na paradygmacie odpowiedzialności wolnej od jakiegokolwiek paternalizmu. Kościół naprawdę chce nawiązać dialog z młodymi, pragnie ich zrozumieć i im pomóc. (...) Kościół i Papież chcą pytać młodych: co możecie zrobić dla wspólnoty Kościoła, jaki wkład możecie wnieść w ewangelizację. Wierzę, że na takie zaproszenie młodzi odpowiedzą z wielką hojnością i entuzjazmem” – powiedział kard. Parolin.

Nawiązując do adhortacji Amoris Laetitia kard. Parolin zaznaczył, iż niesie ona ze sobą wielką nowość w podejściu do tematu rodziny, którą Papież z mądrością, delikatnością i cierpliwością stara się wprowadzać. A jak każda zmiana, tak i ta niesie ze sobą trudności. Adhortacja ta jest zbliżeniem Kościoła do rodziny, z jej wyzwaniami i trudnościami. Stara się, aby dotarło do niej przesłanie Ewangelii i jednocześnie chce pomóc rodzinom we współpracy i uczestniczeniu w rozwoju wspólnoty Kościoła.

Zapytany o największe wyzwania najbliższej podróży Franciszka do Chile i Peru, watykański sekretarz stanu odpowiedział, że wśród wielu innych na pewno jest nim sytuacja ludów tybylczych, ich roli, wkładu w życie społeczeństwa. W tym kontekście przypomniał o zwołaniu przez Papieża na rok 2019 Synodu poświęconego Amazonii. Jako drugie wyzwanie wymienił korupcję, która powstrzymuje rozwój oraz przeszkadza w przezwyciężeniu ubóstwa i innych problemów tych narodów.