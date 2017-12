Obchody sylwestrowe po chrześcijańsku

Modlitwa, Msza św., wieczór uwielbienia oraz zabawa bez alkoholu – to propozycje spędzenia ostatniej nocy roku w duchu chrześcijańskim.

31 grudnia liczne wspólnoty, parafie i domy rekolekcyjne organizują bale sylwestrowe z myślą o katolikach.

Już 27 grudnia rozpoczęły się obchody Sylwestra na Jamnej. W wydarzeniu biorą udział ludzie związani z Ruchem Lednickim oraz wszyscy zainteresowani. Wciąż można jeszcze dołączyć do tego niezwykłego zakończenia starego i powitania Nowego Roku. Wystarczy przyjechać do ośrodka duszpasterskiego na Jamnej. To wieś położona w górach w województwie małopolskim, w gminie Zakliczyn..

„Chcemy spędzić kilka dni razem na konferencjach, na wspólnej modlitwie, na kolędowaniu, na wspólnych posiłkach, na spacerach, na wieczorach, kiedy gwiaździste niebo jest nad nami a my w kurtkach wychodzimy, żeby przejść się na spacer – mówi Dominika Chylewska z duszpasterstwa lednickiego. – A 31 grudnia od samego rana zajmujemy się dekorowaniem sali, urządzaniem wszystkiego, a później spotykamy się na Mszy św.”.

Po Eucharystii uczestnicy Sylwestra wychodzą przed kościół, gdzie tańczą poloneza na przynajmniej sto par. Taniec na mrozie prowadzą wodzireje ledniccy. Potem zaczyna się wielki bal sylwestrowy. Zabawa przerwana jest przed północą czuwaniem przed obrazem Matki Bożej Niezawodnej Nadziei i życzeniami noworocznymi.

Nowy Rok można przywitać również w Sanktuarium Licheńskim. W Domu Pielgrzyma ARKA zaplanowano bezalkoholowy bal sylwestrowy. Uczestnicy przed północą zgromadzą się w bazylice. Tam powitają Nowy Rok na Mszy przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej.