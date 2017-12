Koncert „Betlejem w Spodku” odbył się w Katowicach w piątek późnym wieczorem, gromadząc prawie 10 tys. osób.

- Przed chwilą otrzymałem SMS o treści następującej: "Betlejem w Spodku, Katowice. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich zgromadzonych w Spodku, w Katowicach. I podpis: Święta Rodzina z Betlejem" - powiedział abp Wiktor Skworc do zebranych w Spodku uczestników koncertu. Dodał, że był jeszcze „PS” o takiej treści: „Jezus Was kocha!”

- Wszystkich was, jak tutaj jesteście, Jezus kocha. A kolędy tutaj wyśpiewane były medytacją nad tą piękną prawdą, że Bóg jest miłością - mówił do uczestników koncertu w Spodku metropolita katowicki abp Wiktor Skworc.

Arcybiskup serdecznie podziękował też prezydentowi miasta Katowice za to, że „możemy dzisiaj tutaj w Spodku przeżywać nasze Betlejem”. Podkreślił, że jest to już czwarta edycja tego niezwykłego muzycznego wydarzenia.

Koncert rozpoczął się z kilkunastominutowym opóźnieniem spowodowanym trudnościami komunikacyjnymi w mieście. Nawiązał do tego prezydent Katowic w swoim słowie.

- Choć wiem, że dzisiaj mieliście problem z dotarciem tutaj do Spodka, to myślę, Księże Arcybiskupie, że Trzej Królowie też mieli problem z dotarciem do Betlejem. Więc dzisiaj wszyscy jesteśmy takim Kacprem, Melchiorem i Baltazarem, którzy podróżowali katowickimi ulicami do Betlejem w Katowicach - zażartował Marcin Krupa, prezydent Katowic. - Ale najważniejsze jest to, by to Betlejem rodziło się w sercu każdego z nas - dodał.

"Koncert „Betlejem w Spodku” to opowieść o Zbawicielu, o okolicznościach i celu Jego przyjścia na ziemię. Opowieść wyrażona muzycznym językiem wielu narodów oraz tradycji, powstawała na przestrzeni dziejów i epok w różnych zakątkach świata i w różnych historycznych krainach" - napisał Mateusz Mate.O Otremba, dyrektor artystyczny Betlejem w Polsce w słowie skierowanym do słuchaczy koncertu.

Mate.O był także narratorem podczas całego muzycznego przedsięwzięcia. - Dzisiaj prowadziło nas Słowo samego Boga. Słyszeliśmy je nie tylko w Ewangelii, ale także z kart Starego i Nowego Testamentu i to Ono nas prowadziło przez ten koncert - mówił pod koniec muzycznego wydarzenia artysta.

- „Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami”, i to właśnie temu Słowu chcemy oddać dzisiaj chwałę - powiedział prowadzący koncert Marek Zając.

W czasie przerwy wraz z Dominiką Szczawińską, redaktorem diecezjalnego Radia eM, zachęcali, aby wysłać do kochanej przez siebie osoby SMS i w ten sposób przypomnieć jej o swoim uczuciu.

- Czas Bożego Narodzenia to także czas przebaczenia, więc może warto wysłać też wiadomość „przebaczam” do tego, który naszego przebaczenia potrzebuje - dodali po chwili.