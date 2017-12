Biskupi Haiti: potrzeba konkretnych działań przeciw przemocy

"Jesteśmy zszokowani i potępiamy to zabójstwo" – napisali biskupi Haiti w nocie opublikowanej po tym, jak został tam zamordowany 21 grudnia ks. Joseph Simoly.

– Wiadomość ta dociera do nas w klimacie całej serii aktów przemocy, o czym słyszymy w ostatnim czasie. Niesie to z sobą niepokój i wielki ból całego społeczeństwa” – podkreślili haitańscy hierarchowie. Dlatego zwrócili się z apelem do władz o szybkie wyjaśnienie morderstwa tego kapłana oraz o zaangażowanie się w konkretną ochronę życia i zagwarantowanie bezpieczeństwa wszystkim Haitańczykom, jak też obcokrajowcom żyjącym na tej wyspie.

Haiti w 2010 r. przeżyło wielkie trzęsienie ziemi, a sześć lat po nim doświadczyło okrutnych skutków huraganu „Matthew”. Od tamtego czasu notuje się zwiększoną liczbę poważnych przestępstw, powodowanych m.in. wielką biedą panującą w kraju, brakiem stabilizacji politycznej oraz nieudolnością instytucji państwowych. Stolica kraju Port-au-Prince pozostaje jednym z najbardziej niebezpiecznych miast, gdzie dokonuje się 80 procent zabójstw, porwań i innych aktów przemocy. W ostatnich latach w Haiti zamordowano trzech misjonarzy, ks. Joseph Simoly jest więc czwartą ofiarą zbrodniczych działań.