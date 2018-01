Bóg ukrywa się w harmonii

To szkoła wyjątkowa. Z jednej strony elitarna, bo nie każdy ma talent do gry na instrumencie czy śpiewu, a z drugiej bardzo otwarta, nie wymaga bowiem od kandydatów przygotowania muzycznego czy dyplomu szkoły muzycznej. Przy odrobinie zdolności wszystkiego można się nauczyć, choć nie ma co kryć, łatwo nie jest. Jak mawia o Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej jej dyrektor, ks. dr hab. Grzegorz Poźniak: „ta szkoła uczy piękna”, tyle że nauka wymaga hektolitrów potu, ćwiczeń, odżywiania wrażliwością i opromieniania modlitwą.

Śladami mistrza

Jednym z założycieli opolskiej szkoły organistowskiej jest Alfred Bączkowicz, wieloletni organista katedralny. – Pomysł zorganizowania 3-letniego kursu organistowskiego zatwierdził w 1974 r. bp Antoni Adamiuk. Rozpoczęło go kilkadziesiąt osób, ukończyło sześć. Pierwsze zajęcia odbywały się na katedralnym chórze i w zakrystii. Ile było radości, gdy udało nam się zdobyć fisharmonię napędzaną siłą mięśni i zamontować w niej silnik. Jeden z absolwentów tego rocznika, Józef Chudalla, został wkrótce wykładowcą szkoły i moim zmiennikiem w katedrze. Na tym samym roczniku była też moja przyszła żona – uśmiecha się Alfred Bączkowicz.

Pani Beata pamięta egzamin wstępny po dziś dzień. – Dostaliśmy kartki i klęcząc w ławkach na chórze katedry, pisaliśmy to, co pan profesor grał na organach. A zajęcia z chorału gregoriańskiego odbywały się w jadalni na plebanii – opowiada Beata Bączkowicz.

Z czasem dochodziły nowe sale, instrumenty, placówka zmieniała nazwę. Dziś funkcjonuje jako Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej (DIMK) i ma status OPP. Kontynuuje poprzednie zadania, ale i rozwija kolejne.

– Kultura muzyczna na Śląsku jest bardzo bogata, nie ogranicza się tylko do organów. Jest tradycja orkiestr dętych, są chóry czy schole. Stąd kierunki takie jak: prowadzenie zespołów śpiewaczych, kapelmistrz orkiestry dętej, wokalistyka, ogródek muzyczny (zajęcia umuzykalniające dla dzieci), kursy dla psałterzystów, warsztaty chórmistrzowskie czy gry na klawesynie – wymienia Estera Baksik, menedżer PR DIMK. Zajęcia prowadzą profesorowie z Polski, Niemiec, USA, Japonii czy Serbii. Rozwija się współpraca z Wyższą Szkołą Kościelną w Ratyzbonie, z chórzystami z Vrbna (Czechy), z Kubą, gdzie kadra DIMK uczy młodych organistów w powstałej niedawno szkole muzycznej w Hawanie, zaprasza ich też na stypendia do Opola.

Szkoła wykształciła już ponad 250 dyplomowanych organistów, co roku zapisuje się do niej kilkadziesiąt nowych osób. W tygodniu w różnych zajęciach uczestniczy ok. 170 osób. Są chóry mieszany i chłopięcy, powstaje też żeński…

Kanapowe audytorium

– To był początek, ciepła jesień, próby przy otwartym oknie. Nagle po którymś utworze za oknem rozległy się gromkie brawa. Zaskoczona niespodziewanym aplauzem sprawdzałam później monitoring. Okazało się, że kilku chłopakom spodobał się nasz żywiołowy śpiew, a by wygodniej słuchać, przytaszczyli nawet pod okno... kanapę – wspomina początki chóru mieszanego Schola Cantorum Opoliensis Anna Sikora, jego założycielka. Zespół prowadzi razem z Tadeuszem Eckertem. W czasie zaledwie 4 lat istnienia dorobili się kilku płyt, sporego, różnorodnego repertuaru. Chór wykonuje zarówno msze Maxa Filkego, sakralne utwory z różnych epok, jak i rozrywkowe piosenki, np. z Kabaretu Starszych Panów.