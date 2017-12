Odkrywanie Jana Pawła II z Akcją Katolicką

Uniwersytet będzie działał w ramach celów statutowych Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Dyrektorem UNSJPII mianowany został ks. dr. Jan Bartoszek, asystent kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.

- Znamy zazwyczaj niektóre cytaty z myśli Jana Pawła II, ale tak naprawdę trudno jest o dogłębną znajomość nauczania i przyjęcie tego nauczania. Paradoksalnie upływający czas pozwoli nam dostrzec ponadczasową wartość tego nauczania. Myślę, że nauczanie społeczne Kościoła, reprezentowane przez ostatnich papieży, jest bardzo cenne w kontekście współczesnych koncepcji społecznych, w których odchodzi się od np. niepohamowanego liberalizmu gospodarczego, a wraca do podmiotowości, do zauważenia konkretnych wspólnot, z ich potencjałem, mentalnością, duchowością i do tej grupy dostosowuje się konkretne koncepcje polityczne i społeczne - mówił bp Andrzej Jeż, wręczając nominację ks. dr. Janowi Bartoszkowi. Upowszechnianiu katolickiej nauki społecznej ma służyć Uniwersytet.

arch. UNS JPII Logo uniwersytetu

Powołanie jest związane z faktem ogłoszenia 22 października br. św. Jana Pawła II pierwszorzędnym Patronem Akcji Katolickiej w Polsce. - Nasz diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w odpowiedzi na ten zaszczytny patronat, w porozumieniu z biskupem tarnowskim i za jego pełną aprobatą i błogosławieństwem, podjął inicjatywę promowania nauczania społecznego w ramach działań statutowych - mówi ks. Bartoszek.

Poprzez działalność UNSJPII Akcja Katolicka chce ułatwić szerokiemu odbiorcy możliwość pogłębiania i korzystania z bogatego dorobku myśli, pouczeń i działań Jana Pawła II. - Papieska refleksja nad współczesnym światem może być źródłem i inspiracją dla każdego, kto podejmuje służbę społeczną, stara się świadomie brać współodpowiedzialność za świat oraz dąży do pogodzenia swej wiary z powinnością obywatelską – dodaje ks. Bartoszek.

Celem UNSJPII jest organizacja zajęć dokształcających (kształcenie ustawiczne) o charakterze otwartym dla osób z Akcji Katolickiej, KSM-u, innych Ruchów i Stowarzyszeń Kościelnych, Szafarzy Eucharystii, Członków Rad Duszpasterskich oraz samorządowców i przedsiębiorców z terenu Diecezji Tarnowskiej, z dziedziny Katolickiej Nauki Społecznej oraz innych dziedzin teologicznych.

Rozpoczęcie wykładów w ramach UNSJPII jest planowane na luty 2018 roku w pięciu miejscach na terenie diecezji:

Tarnów – aula Jana Pawła II (obok katedry); Nowy Sącz – aula przy Bazylice, parafia św. Małgorzaty; Bochnia – Bursa (ul. Stasiaka 10, 32-700 Bochnia), parafia św. Mikołaja; Mielec – aula przy Bazylice, parafia św. Mateusza; Krużlowa – aula przy parafii.

Udział w zajęciach podstawowych jest darmowy. Wykłady będą się odbywać raz w miesiącu w poszczególnych miejscach w godzinach od 17.00 do 19.00. Statut UNSJPII oraz szczegółowe kalendarium spotkań będą w najbliższym czasie dostępne na stronie Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Zapisy do udziału w zajęciach będą przyjmowane w biurze Akcji Katolickiej od 10 stycznia 2018 r. na specjalnym formularzu.