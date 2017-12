Budzili się do prawdziwej wiary

Swoje rekolekcje adwentowe członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przeżywali w Ośrodku Edukacyjno-Charytatywnym „EMAUS” w Turnie koło Białobrzegów. Obecni byli też młodzi z nowych oddziałów, które powstały przy parafiach w Gowarczowie i Paradyżu.

Rekolekcje poprowadził ks. Damian Fołtyn, asystent oddziału KSM przy parafii Bożego Macierzyństwa w Radomiu i wieloletni KSM-owicz.

Trzydniowe spotkanie przebiegało pod hasłem "Obudzić olbrzyma". - Chodziło o obudzenie się do prawdziwej wiary, bo każdy z nas jest takim "olbrzymem", który wewnątrz kocha Boga i ma swój cel, jednak niejednokrotnie trzeba go obudzić - wyjaśnia Julia Pańczyk z Suchedniowa.

Podczas rekolekcji KSM-owicze uczestniczyli w porannych modlitwach, Mszach św. i konferencjach. W terenie odmawiali Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Obejrzeli film "Boska interwencja".

Podczas prac w grupach odkrywali na nowo fragment Ewangelii wg św. Łukasza opowiadający o Zacheuszu. Był też czas na sakrament pokuty i pojednania. Dzień kończył się adoracją Najświętszego Sakramentu i modlitwą wieczorną.

Adorację pierwszego dnia rozpoczął rachunek sumienia. Ciszę przeplatały pieśni i kanony. Następnego dnia adoracja miała charakter dialogu młodych z Panem Bogiem.

- Był to czas dziękczynienia, czas, w którym każdy z nas mógł stanąć z Chrystusem twarzą w twarz. Każdy mógł podejść blisko Pana i porozmawiać z Nim indywidualnie. Można było poczuć piękną atmosferę. Jeszcze bardziej utwierdziłam się w przekonaniu, że ten, kto śpiewa, modli się podwójnie. Te rekolekcje dały mi wiele do zastanowienia nad życiem. Czy ja jestem już obudzona lub czy nie pogubiłam się na swojej drodze do Boga. Ze stuprocentową pewnością mogę stwierdzić, iż wiele wyniosłam z rekolekcji i ze zniecierpliwieniem czekam, aby móc się ponownie spotkać z ludźmi, których poznałam - przyznaje Katarzyna Patrzykąt, prezes nowego oddziału KSM w Gowarczowie.

W "Emaus" KSM-owiczów odwiedził bp Henryk Tomasik, który wygłosił również konferencję.

- Uświadomił nam, że człowiek jest narzędziem w rękach Pana Boga. Jako osoby świeckie mamy za zadanie dawać świadectwo innym ludziom. Rekolekcje to był niezwykły czas formacji, wzrastania w wierze, spotkań z Panem Bogiem i drugim człowiekiem - mówi Anna Wisowata, zastępca prezesa KSM DR.

Zainteresowanie Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży wśród młodych nieustannie rośnie. W tegorocznych rekolekcjach wzięło udział prawie dwa razy więcej młodych niż w poprzednich.

Cieszy się z tego i zarząd, i ks. Grzegorz Łabądź, asystent KSM DR. Przed zakończeniem rekolekcji na spotkaniu z przedstawicielami oddziałów przybliżyli kolejne akcje, które będzie organizowało KSM.

Już w styczniu odbędzie się opłatek z Akcją Katolicką, w lutym będzie dyskoteka w Szydłowcu, w marcu - Turniej Piłki Siatkowej, w maju - rajd patriotyczny na Świnią Górę w Suchedniowie.

W przyszłym roku stowarzyszenie obchodzi 25-lecie istnienia w diecezji radomskiej. Z tej racji młodzi z całej diecezji udadzą się do sanktuarium swojej patronki bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie.