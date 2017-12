Staram się, aby Ukraińcy i Polacy zrobili wszystko w celu pojednania

5 grudnia uczestniczył on na Politechnice Lwowskiej w spotkaniu zorganizowanym przez Międzynarodowy Instytut Oświaty, Kultury i Związków z Diasporą i lwowskim Domem Ludowym „Proswita”. Okazją była przypadająca w tym roku 30. rocznica Deklaracji o przebaczeniu i pojednaniu polsko-ukraińskim.

Abp Szewczuk przypomniał w tym kontekście „chrześcijańskie wezwanie, które zbudowało i może uratować jednoczoną Europę: «Przebaczamy i prosimy o przebaczenie»”. Zaznaczył, że należy uczynić wszystko, aby słowa te „stały się nie tylko pięknym cytatem z tekstów i przesłań, ale też częścią współczesnych kultur, sposobu życia, myślenia i działania każdego Ukraińca i każdego Polaka”.

Hierarcha zapewnił, że ogólnie spogląda z optymizmem na przyszły rozwój Ukrainy i na jej stosunki z innymi państwami, zwłaszcza z Polską i wierzy w pomyślną przyszłość więzi polsko-ukraińskich. „Mimo ostrych chwil politycznych, historycznych i religijnych w historii między obu narodami, mamy zawsze wychodzić sobie nawzajem naprzeciw i szukać tego, co nas łączy, a nie tego, co nas rozdziela” – oświadczył mówca.

Zwrócił następnie uwagę na szczególną rolę Jana Pawła II zaznaczając, że papież ten rozumiał, iż Polacy i Ukraińcy wyszli z dwóch wojen między nimi w XX wieku z urazami, ranami i ofiarami po obu stronach. "I aby uzdrowić pamięć obu narodów, aby mogły one żyć we wspólnej i zjednoczonej przestrzeni kulturalnej i chrześcijańskiej, on jako następca św. Piotra doprowadził nas do pojednania” – podkreślił arcybiskup.

Wezwał młodzież ukraińską do współdziałania z młodymi Polakami w celu lepszego pojednania i porozumienia, dodając, że te wyzwania, jakie stoją przed Ukraińcami, dotyczą nie tylko ich ojczyzny, ale też Polski i całej Europy.

„Młodzież naszego kontynentu czuje się dzisiaj zmarginalizowana, gdyż struktury europejskie zostały tak «wyczyszczone», że młodych to nie interesuje, jako że wszystko tam już zrobiono i jest im «nudno» na Zachodzie” – stwierdził zwierzchnik UKGK. Zauważył, że dla odmiany „na Ukrainie jest morze pracy”. Nasze państwo „potrzebuje tego, aby ktoś zakasał rękawy i zbudował je. A któż to może zrobić, jeśli nie wy?” – dodał.

Przestrzegł, aby młodzi nie ulegali złudzeniom, że za granicą czekają na nich z otwartymi rękami, bo „tam ze swoją młodzieżą nie wiedzą, co zrobić”. „Toteż podbijajcie świat i uczcie się” – zachęcił hierarcha greckokatolicki.

Warto przypomnieć, że w dniach 11-12 października br. w Rzymie odbyły się obchody 30. rocznicy ogłoszenia Deklaracji o przebaczeniu i pojednaniu polsko-ukraińskim. Głównym wydarzeniem tych uroczystości było wręczenie nagrody Kapituły Pojednania Polsko-Ukraińskiego (powstałej w 1999) osobistościom i organizacjom, które swoją działalnością przyczyniają się do porozumienia między narodami Europy Środkowej i Wschodniej.

Pierwszą taką nagrodę otrzymał Jan Paweł II, przy którego grobie w watykańskiej bazylice św. Piotra abp Szewczuk przewodniczył 11 października nabożeństwu z okazji 30. rocznicy pierwszego spotkania przedstawicieli episkopatu Polski i Synodu Biskupów UKGK. To właśnie owocem tamtego spotkania była wspomniana Deklaracja.

Tegorocznymi zdobywcami Nagrody Pojednania zostały Kongregacja Kościołów Wschodnich, Sekretariat ds. Komunikacji oraz sekcje polska, ukraińska i słowacka Radia Watykańskiego. Statuetki wręczył im abp S. Szewczuk w Ukraińskim Papieskim Kolegium św. Jozafata w Rzymie. Obok arcybiskupa większego wziął w niej udział także m.in. kard. Leonardo Sandri, prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich.

Wcześniej laureatami Nagrody byli: św. Jan Paweł II, profesorzy Jerzy Kłoczowski i Adam Daniel Rotfeld, redakcja „Tygodnika Powszechnego”, reżyser Jerzy Hoffman, Fundacja św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej i Instytut Polski w Kijowie, Prezydium Konferencji Episkopatu Polski, Uniwersytet Narodowy „Akademia Kijowsko-Mohylańska” w Kijowie, Katolicka Agencja Informacyjna, Paweł Kowal - politolog i historyk, prof. Leonid Zaszkilniak - historyk najnowszych dziejów Ukrainy, Radio Wnet oraz internetowy kanał telewizyjny Hromadske.