Papieska intencja na październik

Brzmi ona: „Aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra”.

Wyjaśniając tę intencję w opublikowanym dziś krótkim filmie Apostolstwa Modlitwy Franciszek powiedział:

„Musimy zawsze pamiętać o godności i prawach pracowników, ujawniając sytuacje, w których są one naruszane, oraz przyczyniać się do prawdziwego rozwoju człowieka i społeczeństwa. Módlmy się, bracia, za świat pracy, aby wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra” – powiedział Franciszek.