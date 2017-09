„Dzięki kulturze spotkania możemy znaleźć drogę do pokoju” – pisze kard. Luis Antonio G. Tagle zachęcając parafialne, diecezjalne i krajowe oddziały Caritas do zaangażowania się w kampanię Share the Journey – Dzielić podróż, którą Papież Franciszek zainauguruje w czasie audiencji generalnej w przyszłą środę 27 września. Przewodniczący Caritas Internationalis wyjaśnia, że jej celem jest wspieranie kultury spotkania we wspólnotach, szczególnie w obecnym czasie nasilonych migracji dotykających zarówno kraje opuszczane, jak i te, do których migranci przybywają.

Kampania Share the Journey ma na celu lepsze zrozumienie motywów, jakimi kierują się migranci. Kard. Tagle wzywa wszystkich członków Caritas do zjednoczenia rąk i serc w tworzeniu ludzkiego łańcucha miłości i miłosierdzia, gdyż, jak pisze Franciszek w Encyklice Laudato sí, wystarczy jeden człowiek, aby była nadzieja. „Trzeba na nowo odnaleźć tę głęboką biblijną intuicję, że to Bóg jest gościem”, i że „przyjmujemy Chrystusa, kiedy otwieramy serca dla migrantów i uchodźców” – pisze w swoim liście przewodniczący Caritas Internationalis.

W wywiadzie udzielonym Radiu Watykańskiemu, sekretarz generalny Caritas Internationalis Michel Roy mówił m.in. o nadziejach związanych z przeprowadzeniem tej kampanii.

„Głównym zadaniem jest stworzyć atmosferę, dzieki której w każdej wspólnocie jej członkowie, zarówno na poziomie jednostkowym, jak i zbiorowym zrobią krok w stronę drugiego: migranta. Nie mówimy o uchodźcach czy migrantach z powodów ekonomicznych, mówimy o osobach, ponieważ ten kontakt, to doświadczenie, które mamy także dzięki ubogim pomaga w zmianie spojrzenia, serca, myślenia. Pozwala zrozumieć, że za daną osobą kryje się historia cierpienia” – powiedział sekretarz generalny Caritas Internationalis.

Michel Roy dodał także, iż problemu dotyczącego migrantów nie należy zaczynać od dywagacji politycznych, pytając się o powody ich przybycia. To są ludzie, osoby, nie wolno ich ignorować.