Papież o mafii

Na konieczność tworzenia nowej świadomości społecznej, która może doprowadzić do wyzwolenia się spod wpływów mafii wskazał Franciszek w przemówieniu skierowanym do Komisji Antymafijnej Włoskiego Parlamentu.

Papież odwołał się do fragmentu Ewangelii św. Marka: „Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym” (7, 20-23). Podkreślił, iż punktem wyjścia zawsze pozostanie serce człowieka. Kiedy więc zamknie się on w swojej samowystarczalności łatwo dochodzi do zadowolenia z samego siebie i czyni się normą dla wszystkich i wszystkiego. Podobnie dzieje się z wynaturzoną polityką, która nagina się ku interesom tylko niektórych i do niejasnych umów. Przeciwnie, prawdziwa polityka stara się zabezpieczyć przyszłość pełną nadziei oraz dba o ochronę i wspieranie godności każdego człowieka.

W tym kontekście Franciszek odniósł się do problemu korupcji, który sprzyja działalności mafii.

„Korupcja znajduje zawsze sposób, aby usprawiedliwić samą siebie, prezentując się jako coś «normalnego», jako rozwiązanie, z którego korzystają ludzie «sprytni», jako właściwa droga do osiągnięcia własnych interesów. Jej natura jest zaraźliwa i pasożytnicza ponieważ nie buduje na tym, co pochodzi od dobra, ale na tym co zabierze lub zrabuje. Ma trujące korzenie, które niszczą zdrową konkurencję i zniechęcają inwestorów. U swoich podstaw korupcja jest działaniem bazującym na hołdowaniu pieniądzom i komercjalizacji godności człowieka” – powiedział Ojciec Święty.

Mówiąc o konkretnych polach walki z mafią Papież wskazał na dwa jej poziomy. Jeden z nich to poziom polityczny, czyli potrzeba większej sprawiedliwości społecznej, gdyż mafia proponuje alternatywne rozwiązania szczególnie tam, gdzie brak szacunku dla praw człowieka oraz perspektyw na przyszłość.

Drugi poziom to kwestie ekonomiczne. Należałoby wyeliminować mechanizmy, które prowadzą do nierówności społecznych i biedy. Przy tej okazji Papież mówił także o wielkim problemie, którego nie wolno tolerować, a którym jest handel narkotykami, bronią, ludźmi, odpadami, za którymi stoją wielkie mafijne fortuny, działające niezależnie od demokratycznych reguł.