Himalaje muzyki: dzieci wciąż czekają na pomoc!

Dzieci uczęszczające do nepalskiej szkoły to sieroty. Gdyby nie wsparcie inicjatywy „Misja Szkoła” czy „Himalaje muzyki”, nie miałyby żadnej szansy na edukację. „Misja Szkoła” to akcja, która umożliwia misyjną adopcję dziecka w kraju jego zamieszkania. Osoba adoptująca finansuje jej całoroczną naukę, a także inne środki potrzebne do normalnego funkcjonowania. Właśnie poprzez tę inicjatywę szkoła, której ta akcja dotyczy, umożliwia edukację kilkudziesięciu dzieci. Jednak, jak mówią polscy nauczyciele tam pracujący, wciąż nie ma możliwości rozwoju na wielu ważnych poziomach.

Muzyka jest dla tego regionu szczególnie ważna. Potrafi wyrażać przywiązanie do środowiska i szacunek dla nieobliczalnej natury. Muzyka sprawia również, że dzieci są radośniejsze, a przede wszystkim, że mają pasję, którą mogą się dzielić z innymi. Dla sierot z niższych warstw społecznych jest to ogromna szansa na lepszą przyszłość.



Fundusze umożliwią kupno takich instrumentów jak bębny table czy flety bansuri. Nepalski zespół muzyczny Kutumba wykonuje właśnie taką tradycyjną muzykę, jakiej będę się między innymi uczyły sieroty w nepalskiej szkole.

Aby pomóc młodym w Nepalu, potrzeba około 650 euro, czyli około 3000 złotych. Kwoty w dowolnej wysokości można wpłacać za pośrednictwem portalu misyjne.pl (misyjne.pl/nasze-akcje)