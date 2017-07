W sprawie uchodźców kierunek wskazuje Jezus, nie politycy

W kwestii gościnności wobec uchodźców i migrantów kierunek chrześcijaninowi ukazuje Jezus, a nie postanowienia polityki, ekonomii czy kultury. Jezus zaś mówi: „Byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie” – uważa abp Stanisław Gądecki.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podjął temat uchodźców i migrantów podczas odpustu Matki Bożej Ucieczki Grzeszników w Wieleniu w archidiecezji poznańskiej.

„Wyjście naprzeciw Jezusowemu wezwaniu nie jest proste” – zauważył abp Gądecki. Metropolita poznański w kontekście gościnności okazanej Elizeuszowi i uczniom Chrystusa nawiązał do nasilających się w naszych czasach ruchów migracyjnych, które wzbudzają nieufność i wrogość, a także kwestionują tradycyjny sposób życia społeczeństw i naruszają horyzont kulturowy i społeczny, z którym się stykają.

„Z jednej strony w sumieniu odczuwamy wezwanie do tego, by konkretnie wypełniać przykazanie miłości, które pozostawił nam Jezus, kiedy utożsamiał się z obcym przybyszem, z człowiekiem cierpiącym, ze wszystkimi niewinnymi ofiarami przemocy i wyzysku. Z drugiej jednak, z powodu słabości naszej natury, doświadczamy pokusy zachowania roztropnego dystansu w stosunku do tych ludzi” – mówił abp Gądecki w nawiązaniu do adhortacji papieża Franciszka Evangelii Gaudium.

Zastanawiając się nad tym, co zrobić, by integracja zapobiegała ryzyku dyskryminacji, abp Gądecki przypomniał, że zgodnie z nauczaniem Kościoła musimy przejść od postawy obronnej, nacechowanej strachem, do postawy opartej na kulturze spotkania, jedynej, która potrafi budować świat bardziej sprawiedliwy i braterski.

„Migranci są naszymi braćmi i siostrami poszukującymi lepszego życia, z dala od ubóstwa, głodu, wyzysku i niesłusznego podziału zasobów naszej planety, które powinny być rozdzielone równo między wszystkich ludzi. A zresztą czyż nie jest pragnieniem każdego z nas poprawienie własnych warunków życiowych i osiągnięcie uczciwego i słusznego dobrobytu, który by mógł dzielić ze swoimi bliskimi?” – mówił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

„Ruchy migracyjne nabrały dziś tak wielkich rozmiarów, że tylko systematyczna i konkretna współpraca, w którą włączyłyby się państwa i organizacje międzynarodowe, może skutecznie je uregulować i nimi pokierować. W istocie, migracje domagają się reakcji wszystkich” – zauważył abp Stanisław Gądecki.

Sanktuarium Matki Bożej Ucieczki Grzeszników w Wieleniu Zaobrzańskim to jedno z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych w zachodniej Wielkopolsce. Cudowną figurę Maryi wykonaną z pnia lipowego w XV wieku koronowano papieskimi koronami w 2005 r. Ośmiodniowy odpust na początku lipca gromadzi tysiące pątników z Wielkopolski i Dolnego Śląska.