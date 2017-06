Lato to dobry czas, by sięgnąć w obszary dotąd mało znane...

Czy wywiad-rzeka dotyczący sztuki i jej związków z religią może być pasjonujący? Dla znawcy tematu, z pewnością, ale dla "zwykłego" człowieka? Rozmowa Ewy Kiedio z biskupem Michałem Janochą, opublikowana w książce "A piękno świeci w ciemnościach" okazała się jednak naprawdę fascynująca.

Czym jest obraz (szeroko pojęty, nie mam na myśli tylko dzieła malarskiego) w Kościele i dla Kościoła? Jakie ma znaczenie dla naszej wiary? Czasem wydaje się być tylko ozdobą, elementem tworzącym "klimat". Z drugiej strony, pojawiają się obrazy inspirowane religią, które budzą oburzenie. Miotamy się między skrajnościami...

Dobrze, że ktoś o sztuce religijnej, w tym sztuce sakralnej, potrafi rozmawiać poważnie. Co więcej: sięga podstaw. Koniecznych, by zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi.

Dobrze, że rozmowa sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa. Dobrze, że podejmuje problem, jaki pojawił się z kultem obrazów. Dziś także powraca w wielu dyskusjach. Dobrze, że rozmówcy oddychają oboma płucami: wschodnim i zachodnim. Inaczej kształtowała się sztuka sakralna w kościołach wschodnich, inaczej na zachodzie. Dziś mamy szeroki dostęp do obu nurtów. To dobrze. Nie musimy się dusić...

Książka jest pięknie wydana i bogato ilustrowana. Być może części z opublikowanych prac czytelnik nigdy nie widział. Ja też wielu nie znałam. Ale - myślę - szkoda, naprawdę szkoda byłoby ich nie zobaczyć... A może i poszukać kolejnych prac tych artystów? Lato to dobry czas, by sięgnąć w obszary dotąd mało znane...

Rozmowa nie ucieka od współczesności. Ale koncentruje się na tym, co ważne, dobre i piękne. To piękno, nie kicz i nie skandal, świeci w ciemnościach.

"A piękno świeci w ciemnościach". Z biskupem Michałem Janochą rozmawia Ewa Kiedio. Biblioteka Więzi