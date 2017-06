Rosja: Sukces ekumenizmu świętych

Jest to ekumenizm, który dociera do wszystkich wiernych – uważa o. Hyacinthe Destivelle OP, odpowiedzialny w Watykanie za relacje z Rosyjską Cerkwią Prawosławną.

Relikwie zostały udostępnione rosyjskiej Cerkwii na dwa miesiące. Cieszą się ogromną popularnością. Każdego dnia nawiedza je co najmniej 30 tys. wiernych – zauważa francuski dominikanin, który z ramienia Watykanu towarzyszył w przekazaniu relikwii Rosjanom. Zauważa on, że w ten sposób otwiera się kolejna droga dla ekumenizmu.

Mówi o. Destivelle:

„Ta peregrynacja to wydarzenie historyczne, które wpisuje się w ekumenizm świętych. Przypomnijmy, że kiedy Papież spotkał się w Hawanie z Patriarchą przekazał mu relikwie św. Cyryla, apostoła Słowian i osobistego patrona patriarchy. Z kolei patriarcha we wrześniu ub.r. podarował Franciszkowi relikwie Serafina z Sarowa, świętego z XIX w. A Papież odwzajemnił się przekazując Cyrylowi relikwie św. Franciszka z Asyżu, który pod wieloma względami jest bardzo podobny do św. Serafina, który przykładał wielką wagę do ubóstwa, do bliskości z naturą. Peregrynacja relikwii św. Mikołaja nie jest więc wydarzeniem odosobnionym. Mieliśmy już cała serię dzielenia się darami czy świętymi. Święci są bowiem naszymi patronami i należą do naszego wspólnego dziedzictwa, o czym wspomina wspólna deklaracja Franciszka i Cyryla. Święci to również nasi najlepsi przewodnicy i orędownicy w drodze do jedności”.