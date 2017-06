Papież do misjonarzy i misjonarek Matki Bożej Pocieszenia.

Zachęcam do uważnego rozeznania sytuacji narodów, wśród których prowadzicie działalność ewangelizacyjną. Nie ustawajcie w pocieszaniu tych, których życie tak często naznaczone jest wielką biedą i dużym cierpieniem - mówił Papież do przedstawicieli żeńskiej i męskiej gałęzi misjonarzy Matki Bożej Pocieszenia.

Papież podkreślił, że pełnienie takiej misji jest możliwe tylko wtedy, gdy żyje się w komunii z Bogiem, który obdarowuje nas Swoją miłością. Jest to miłość darmowa, pełna miłosierdzia. O tyle, o ile jesteśmy przekonani o miłości Pana, o tyle nasze przywiązanie do Niego wzrasta. Potrzebujemy ciągle odkrywać Jego miłość i miłosierdzie, aby pogłębiać nasze przylgnięcie do Boga.

W tym kontekście Ojciec Święty zaznaczył, że życie zakonne musi się stać drogą do odkrywania Bożego miłosierdzia, by naśladować Chrystusa w Jego zachowaniach pełnych miłości i w ten sposób być Jego świadkami.

Następnie Papież zachęcił zakonników i zakonnice ze zgromadzeń założonych przez bł. Józefa Allamano do podjęcia nowych wyzwań w misyjnym zaangażowaniu.

„W podejmowanym wysiłku odnowienia stylu posługi misyjnej trzeba uznać pierwszeństwo niektórych ważnych elementów, takie jak wrażliwość na inkulturację Ewangelii, dopuszczanie do współodpowiedzialności współpracowników duszpasterskich, wybieranie prostych i ubogich form obecności pośród ludu. Na szczególną uwagę zasługuje dialog z islamem, zaangażowanie się w promocję godności kobiety i wartości rodzinnych, wrażliwość na sprawy dotyczące sprawiedliwości i pokoju” – powiedział Ojciec Święty.