Uczmy się od św. Pawła gorliwości, wytrwałości i modlitwy

Ojciec Święty nawiązał do pierwszego czytania dzisiejszej liturgii (Dz 22,30;23,6-11), ukazującego Apostoła Pawła przed Sanhedrynem. Zaznaczył, że jego życie zawsze było pełne dynamizmu. Chodził z miejsca na miejsce, głosząc Ewangelię, a kiedy tego nie czynił – pracował. Trawił go ogień wewnętrzny, gorliwość apostolska, nie unikał trudności.

Franciszek podkreślił, że gorliwość apostolska św. Pawła sprawiała, iż musiał znosić prześladowania, był bowiem uważany za burzyciela. Ale Duch Święty podsunął jemu pomysł, aby użyć nieco podstępu. Apostoł wiedząc, że jedna część oskarżycieli składała się z saduceuszów, którzy nie wierzyli w zmartwychwstanie, a druga z faryzeuszów wierzących w zmartwychwstanie powiedział: „Jestem faryzeuszem, bracia, i synem faryzeuszów, a stoję przed sądem za to, że spodziewam się zmartwychwstania umarłych”. Wówczas wybuchł spór między faryzeuszami i saduceuszami i doszło do rozdwojenia wśród zebranych.

„Ludzie ci byli strażnikami prawa, strażnikami doktryny Ludu Bożego, strażnikami wiary, ale jedni wierzyli w jedno, a inni w co innego. Ludzie ci zatracili Prawo, doktrynę, utracili wiarę, bo przekształcili ją w ideologię” - zauważył papież.

Ojciec Święty podkreślił, iż siłą Apostoła Narodów była modlitwa, zażyłość z Panem Jezusem, który jak sam mówi uniósł go na modlitwie do trzeciego nieba (2 Kor 12,2).

„Mocą Pawła było spotkanie z Panem, jakie miało miejsce na modlitwie, podobnie jak to pierwsze spotkanie na drodze do Damaszku, kiedy udawał się, aby prześladować chrześcijan. Paweł to człowiek, który spotkał Pana i nie zapominał o tym, pozwala by Pan go spotkał a także szuka Pana, aby się z Nim spotkać. To człowiek modlitwy” – stwierdził Franciszek.

Papież zaznaczył, że św. Paweł uczy nas trzech postaw: gorliwości w głoszeniu Ewangelii, wytrwałości pośród prześladowań oraz wierności na modlitwie.

„Niech Pan obdarzy nas wszystkich ochrzczonych łaską uczenia się tych trzech postaw w naszym chrześcijańskim życiu: głoszenia Jezusa Chrystusa, wytrwałości pośród prześladowań i pokus, które prowadzą nas do oderwania się od Jezusa Chrystus i da nam łaskę spotkania Jezusa Chrystusa na modlitwie” – zakończył swoją homilię Ojciec Święty.