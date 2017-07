Matka Chrystusa i Matka Kościoła

Nikt, kto ma Ducha Świętego, nie może Boga nazywać przeciwnikiem człowieka. Pierwszym dziełem ducha ciemności jest oskarżenie Boga o zło, którego człowiek staje się ofiarą. Drugim podstępem ducha złego jest pozwolenie na głoszenie wszystkiego oprócz tego, co najważniejsze. Dlatego jego dziełem są herezje, które spychają na margines Eucharystię i czynią z Matki Jezusa zwykłą, grzeszną kobietę.

Dlatego Bóg daje nam Ducha Świętego, by ujawnić swoją życzliwość w charyzmatach, które ożywiają Kościół, podkreślając nieporównywalną wagę Eucharystii. I skłaniając nas do takiego oddania się Matce, jakiego dokonał sam Bóg, przyjmując pod Jej sercem ludzkie ciało, by stać się podobnym do człowieka we wszystkim oprócz grzechu. Hugon od św. Wiktora pisał, że każde drzewo rozpoznaje się po owocu. Jeśli owoc Jej łona był nieskalany, to Ona też była niepokalana. Nie zbiera się przecież z ostu figi ani winogrona z ciernia (por. Mt 7,15-20). Ona jest pełnią charyzmatycznych skarbów Ducha Świętego, gdyż przyjęła Go corporaliter – cieleśnie, jak sformułował to św. Anzelm. Jest Matką Kościoła, podobnie jak stała się Matką Syna Bożego. A w takim razie charyzmaty ujawniające się w Kościele przychodzą do nas także od Ducha Świętego w Jezusie Chrystusie przez Nią.

Nie mam zaufania do charyzmatyków, którzy odczuwają lekceważenie lub nienawiść do Maryi, Matki Jezusa. Wszystkim Duch Święty objawia się w niezliczonych charyzmatach dla wspólnego dobra Kościoła, mistycznego Ciała Chrystusa, którego Matką jest Maryja. Nie można zapominać, że w chwili narodzin Kościoła, w Wieczerniku, który przypominał łono macierzyńskie, uczniowie modlą się razem z Maryją, Matką Jezusa (por. Dz 1,14). Ona powiła Syna Bożego i Ona jest obecna, gdy w powijakach rodzi się Kościół. Dziewicza Matka i macierzyńska Dziewica opiekuje się i pomaga wyjść na świat wszystkim dzieciom Kościoła, dopóki nie dojdziemy szczęśliwie do ojczyzny (LG 117). Jest Matką Kościoła, bo jest Matką Jezusa – jak sugeruje kard. Müller w liście Kongregacji Nauki Wiary Iuvenescit Ecclesia.