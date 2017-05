Kraków: barka ewangelizacyjna powraca na Wisłę

Kapitanem spotkania na barce w najbliższy piątek będzie ks. Krzysztof Wernicki, pallotyn.

Mówi ks. Łukasz Gołaś, współorganizator wydarzenia: „Będziemy głosić Pana Jezusa tak jak to miało miejsce na początku, w 2013 roku. Będzie katecheza, kerygmat - głoszony przez zaproszonych gości. Nie będą to tylko osoby związane z posługą księdza, siostry zakonnej, czy biskupa, ale będą również ludzie świeccy. Będzie również uwielbienia, zakończona tym, co było u początku ewangelizacji na barce, czyli oddanie życia Jezusowi” - powiedział ks. Gołaś.

Formularz rejestracyjny oraz wszelkie potrzebne informacje dostępne są na stronie www.nowohuckie.pl.

Organizatorem spotkań na barce jest Krakowska Żegluga Pasażerska oraz Fundacja i Radio nowohuckie.pl.