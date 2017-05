Od nich zależy Brexit

Biskupi Anglii i Walii zachęcają wiernych do udziału w przedterminowych wyborach do parlamentu. Odbędą się one 8 czerwca. W liście pasterskim, który zostanie odczytany w najbliższą niedzielę, przypominają, że od wyniku wyborów zależy konkretny kształt Brexitu.

Do listu załączono serię pytań, które katoliccy wyborcy powinni postawić politykom ubiegającym się o miejsce w parlamencie. Dotyczą one między innymi sytuacji obywateli Unii żyjących w Wielkiej Brytanii oraz Brytyjczyków zagranicą.

Katolicy mają się również domagać od polityków jasnych deklaracji w sprawie kościelnego szkolnictwa, z którego korzysta dziś w Anglii i Walii 845 tys. osób. Chodzi tu między innymi o uszanowanie prawa rodziców do decydowania o edukacji swych dzieci. Pozostałe pytania do przyszłych parlamentarzystów dotyczą między innymi ochrony życia, polityki migracyjnej i reformy więziennictwa.