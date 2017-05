Wielkie przeżycie dla chrześcijan w Aleppo

Ludzie wzięli oddech nadziei i z nową siłą uwierzyli w pokojową przyszłość – tak poświęcanie Matce Bożej z Fatimy umęczonego wojną Aleppo komentuje pracująca w tym mieście s. Brygida Maniurka ze Zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi. Trzydniowe uroczystości sprawiły, że do miasta zaczęło wracać normalne życie. – Już na początku wojny Aleppo zostało zawierzone Maryi. Miało to jednak miejsce pod spadającymi zewsząd bombami, teraz mogliśmy wyjść na ulice i wspólnie świętować przybycie figurki Matki Boskiej Fatimskiej, która z orędziem pokoju pielgrzymuje obecnie po całym Bliskim Wschodzie – mówi siostra Maniurka.

„To było wielkie przeżycie dla wszystkich chrześcijan w Aleppo, ale nie tylko, bo nawet muzułmanie zatrzymywali się na ulicy, wyglądali z okien czy wychodzili na balkony, by pozdrowić figurkę, bo przecież Maryja jest czczona także w islamie – mówi Radiu Watykańskiemu s. Maniurka. – Wyszliśmy procesyjnie na spotkanie przybywającej do nas figurki Matki Bożej, ze śpiewami, pierwszokomunijne dzieci sypały kwiatki, bliskowschodnim zwyczajem figurkę witano też, obsypując ją ryżem. Wielu ludzi się popłakało, ponieważ, jak potem dzieliliśmy się między sobą, aż sześć lat Aleppo czekało na to, żeby na nowo móc wyjść spokojnie na ulice w procesji i w jakiś sposób dawać świadectwo swoje wiary. Oczywiście i tak towarzyszyły temu nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, bo wojna przecież wciąż trwa. W kościele franciszkańskim były modlitwy, różaniec, śpiewy, Msze. Piękne było to, że w ciągu tych dni ludzie cały czas przychodzili, żeby się modlić; ciągle trwali na modlitwie czasami całymi rodzinami, czasem nawet tylko po to, by zwyczajnie pobyć w obecności Matki Bożej. Naprawdę był to bardzo piękny czas, któremu towarzyszyła nadzieja, że Matka Boska Fatimska uprosi nam w końcu łaskę pokoju”.

Uroczystości w Aleppo odbyły się w dniach 11-13 maja i zbiegły się z wizytą Franciszka w Fatimie z okazji 100-lecia Objawień. Uczestniczyli w ich wszyscy biskupi i kapłani obecni w tym syryjskim mieście. Z Aleppo figurka Matki Bożej Fatimskiej pielgrzymuje – przez Damaszek, Liban i Jordanię – do Izraela.