Papież w Genui

W Watykanie ogłoszono program jednodniowej podróży Papieża do Genui w północnych Włoszech. Odbędzie się ona w sobotę 27 maja.

Franciszek odwiedzi tamtejszy zakład metalurgiczny oraz szpital pediatryczny. W katedrze spotka się z duchowieństwem, zakonnikami i seminarzystami, a w sanktuarium maryjnym z młodzieżą. Obiad spożyje z ubogimi i bezdomnymi, skieruje też osobne pozdrowienie do więźniów. Będzie odpowiadał na pytania robotników, duchowieństwa i młodzieży. Papieską wizytę w Genui zakończy Eucharystia dla ogółu wiernych.

Kiedy Papież przyjedzie do Genui, skąd jego przodkowie odpłynęli do Argentyny i zobaczy to miasto, kiedy zobaczy nasz port to jestem pewien, że poczuje szczególne bicie serca – powiedział kard. Angelo Bagnasco.

Na konferencji prasowej prezentującej program papieskiej wizyty w stolicy Ligurii, arcybiskup Genui podkreślił, iż Franciszek zobaczy tam Kościół skromny, pokorny, ale pracowity, taki, jak charakter Genueńczyków podchodzących do życia z rezerwą, czasami nawet zbyt dużą. Kard. Bagnasco dodał jednak, że jest to Kościół aktywny i wspólnotowy. Papież odwiedzi Genuę 27 maja i w czasie tej wizyty spotka się m.in. robotnikami, młodzieżą i chorymi dziećmi oraz odprawi Mszę św.