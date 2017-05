W stolicy jest kilkanaście miejsc, gdzie Litania Loretańska rozbrzmiewa w majowe wieczory spod krzyży przydrożnych i kapliczek podwórkowych. Jednym z nich jest teren nieopodal ogródków działkowych na Żeraniu u zbiegu ul. Delfina i Zabłockiej. Na chwilę przed zachodem słońca przy kapliczce z 1938r. gromadzą się mieszkańcy. Czekają na nich rozstawione ławki i stół ze słodkościami. Młoda dziewczyna gra na gitarze, a na słupie wisi ogłoszenie informujące o wydarzeniu. Po odśpiewaniu litanii, modlitwach i błogosławieństwie księdza, zaczyna się ... spontaniczny taniec. Przy kończącej nabożeństwo „Panience na dobranoc” stojący w kole ludzie trzymając się za ręce, kołyszą się i z sentymentem uśmiechają. - Nasza parafia jest bardzo młoda. Chcemy się poznać i zintegrować. Po nabożeństwie zapraszamy na ciasto i gorącą herbatę – mówi ks. Roman Kot z parafii MB Pompejańskiej. I zaraz ogłasza, że 2 maja majówka odbędzie się przy krzyżu przy ul. Modlińskiej.

Agnieszka Kurek-Zająćzkowska /Foto Gość Na Służewcu majowe odbywa się codziennie W wielu miejscach w Warszawie majowe przy kapliczce odbywa się tylko w wybrane dni, czasami przy kolejnych kapliczkach na terenie parafii. Jedynym wyjątkiem jest osiedle pracownicze Toru Wyścigów Konnych Służewiec. Przy kapliczce przy stawie codziennie o godz. 19 gromadzą się emerytowani i obecni trenerzy, stajenni i dżokeje. Nad całością czuwa Pelagia Gawron. - Śpiewamy Litanię Loretańska i tradycyjne pieśni maryjne. Czasami odmawiamy Różaniec. Modlimy się ok. godziny. Jak jest ulewa, to trochę krócej – uśmiecha się. I zaraz dodaje. - Jak by to było, żeby w maju tu nie przychodzić? To takie szacowne miejsce i jeszcze przedwojenną kapliczkę zawiera.

W Warszawie nabożeństwa majowe przy kapliczkach odprawiane są:

1. w ogrodzie przy sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach. Modlitwa odbywa się w dni robocze o godz. 16.

2. w parafii Św. Trójcy na Solcu. Modlitwa odbywa się co czwartek o godz. 19 za każdym razem w innym miejscu. 4 maja będzie to kapliczka przy al. 3 maja 14, 11 maja przy ul. Solec 30, 18 maja przy ul. Ludnej 11, a 25 maja przy murze straceń przy ul. Solec 61.

3. na Torze Wyścigów Konnych Służewiec. Modlitwa odbywa się codziennie o godz. 19 na osiedlu pracowniczym przy stawie, nieopodal al. Wyścigowej.

4. przy grocie Maryi przy kościele św. Maksymiliana M. Kolbego (ul. Rzymowskiego 35) w dni robocze modlitwy prowadzi kapłan po Mszy św. o godz. 10. W parku przed Szkołą Podstawową nr 191 przy ul. Bokserskiej 30 modlitwy odbywają się w niedziele i środy o godz. 20.

5. na terenie całej Warszawy środowisko związane z magazynem „Dywiz” organizuje majówkę raz w tygodniu za każdym razem winnym miejscu. Żeby wiedzieć gdzie i kiedy, trzeba śledzić stronę internetową www.magazyndywiz.pl.

6. na terenie parafii św. Jadwigi przy przystanku autobusowym przy ul. Kowalczyka. Modlitwa odbywa się co środę o godz. 19.

7. w parafii MB Pompejańskiej przy ogródkach działkowych u zbiegu ul. Delfina z Zabłocką. Modlitwa odbywa się w poniedziałki o godz. 19.30.

8. na Pradze na terenie parafii MB z Lourdes we wtorki i piątki o 19.15. Miejsca są podawane na bieżąco w ogłoszeniach parafialnych.

9. na terenie parafii NMP w Międzylesiu. Modlitwy odbywają się 2-3 razy w tyg. o 20.30 za każdym razem w innym miejscu. Plan spotkań jest podawany na bieżąco w ogłoszeniach.

10. w parafii Zwiastowania Pańskiego na Rakowcu na rogu ul. Żwirki i Wigury i Racławickiej 13 maj o 17.45.

11. w parafii Opatrzności Bożej na Rakowcu w niedzielę o godz. 19. Miejsce podawane jest na bieżąco w ogłoszeniach parafialnych.