Egipt: nadzwyczajne środki bezpieczeństwa

By otrzymać wejściówki na spotkania z Ojcem Świętym trzeba było podać dokładne dane z dowodu osobistego, a nawet numer telefonu. Znaczna część ulic Kairu została totalnie zamknięta dla ruchu, a po mieście od jutra można się będzie poruszać tylko za specjalną przepustką.

Na przygotowaniach do podróży cieniem położyły się krwawe zamachy na kościoły, do których w dwóch egipskich miastach doszło w Niedzielę Palmową. Zginęło w nich 47 koptyjskich chrześcijan, a 126 zostało rannych. „Po tych aktach terroru wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa” – mówi o. Andrzej Dzida SVD posługujący w parafii św. Józefa w Kairze. Leży ona zaledwie 5 km od koptyjskiego kościoła śś. Piotra i Pawła, gdzie w grudniu ub.r. podłożono bombę. Zginęło wówczas 29 osób, a wiele zostało rannych. W tym miejscu męczeństwa będzie się modlił Papież Franciszek.

„Ulice wokół naszego kościoła zostały pozamykane dla ruchu samochodowego, wprowadzono obowiązkowe kamery. Dodatkowo umieszczono też teraz specjalne bramki do wykrywania metalu – musiano je zakupić i każdy, kto wchodzi do kościoła, przechodzi przez taką bramkę, która jest oddalona od świątyni o ok. 50 m, więc się przez nią przechodzi, a dopiero później wkracza się na teren kościoła. Jest też więcej policjantów na naszej ulicy. Ale jeśli chodzi o liczbę wiernych w kościele, to nie zauważyłem większej zmiany, ludzie przychodzą tak jak zawsze – mówi Radiu Watykańskiemu o. Andrzej Dzida SVD. – Przez kwestie związane z bezpieczeństwem utrudnione będzie również spotkanie z Papieżem i brakuje takiego ducha radości, oczekiwania. Jedynie w niektórych kościołach wywieszono jakąś małą informację, że Ojciec Święty przyjeżdża z orędziem pokoju, ale to jest na przykład kartka formatu A4 stanowiąca część ogłoszeń parafialnych. Nie ma natomiast prawie żadnych flag, plakatów, kwiatów, radości. Egipskie media bardziej skupiają się na tym, iż Ojciec Święty ma mieć spotkania z postaciami ważnymi nie tylko dla świata egipskiego, ale również dla całego islamu – szczególnie chodzi tu o wizytę w Al-Azhar. Ale ludzie traktują to bardziej tak, jakby odwiedziny Papieża pokazywały, że jednak nie jest tak źle w Egipcie, skoro Franciszek nie boi się tutaj przyjechać”.

Franciszek będzie w Egipcie 28 i 29 kwietnia. W tym czasie zaplanowano spotkania z władzami, z przedstawicielami islamu, a także z wiernymi Prawosławnego Kościoła Koptyjskiego, najliczniejszej wspólnoty chrześcijańskiej w kraju nad Nilem, oraz z niewielką grupą egipskich katolików.