Rusza festiwal Sacrum in Musica

To będzie 18. edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej na Podbeskidziu - Sacrum in Musica. Jak zapowiada czuwający nad programem kolejnych koncertów Władysław Szczotka, dyrektor Bielskiego Centrum Kultury, dostarczą one wrażeń wszystkim, którzy szykują się na spotkania z muzyką sakralną tworzoną w różnych kręgach kulturowych. Ekumeniczny festiwal objęli patronatem bp Roman Pindel i bp Adrian Korczago.

- Festiwalowe koncerty potrwają do czwartku 27 kwietnia i podobnie jak dotąd rozpoczniemy od koncertu oratoryjnego. W tym roku będzie to "Requiem Katyńskie" Pawła Muzyki, a wśród wykonawców obok orkiestry i chórów pojawią się tak znakomici soliści jak Elżbieta Towarnicka, Małgorzata Walewska, Beata Rybotycka, Tomasz Kuk i Przemysław Firek - mówi dyr. Szczotka.

W koncercie muzyki klezmerskiej piosenki z krakowskiego Kazimierza zaśpiewa 25 kwietnia Marta Bizoń z zespołem, a następnego dnia z pieśniami cerkiewnymi gościć będzie w Bielsku-Białej Danilov Monastery Choir z Moskwy.

W finałowym koncercie muzyki gospel 27 kwietnia wystąpią dwie grupy: Akwaba Gospel Choir z Afryki Zachodniej i pochodzący z USA Black Soul Tenors.

W programie festiwalowym nie zabraknie też wystawy sztuki sakralnej. Tym razem po wtorkowym koncercie w Domu Muzyki BCK organizatorzy zapraszają do Galerii Środowisk Twórczych na wernisaż wystaw poświęconej św. Bratu Albertowi "Sługa najbiedniejszych, brat naszego Boga".

Festiwal objęli patronatem: bp Roman Pindel i bp Adrian Korczago, zwierzchnik diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego.

Program Festiwalu:

24 kwietnia - poniedziałek - godz. 18.00 - kościół Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka, os. Karpackie

Uroczyste otwarcie festiwalu

słowo: Bp Roman Pindel

Requiem Katyńskie

Orkiestra Akademii Beethovenowskiej

Chór Polskiego radia

Chór Chłopięcy Filharmonii Krakowskiej

soliści:

Elżbieta Towarnicka

Małgorzata Walewska

Beata Rybotycka

Tomasz Kuk

Przemysław Firek

25 kwietnia - wtorek - godz. 18.00 - Dom Muzyki BCK, Słowackiego 27

Koncert muzyki klezmerskiej

Marta Bizoń z zespołem muzycznym - Piosenki z krakowskiego Kazimierza

po koncercie

Galeria Środowisk Twórczych - otwarcie wystawy z okazji Roku św. Brata Alberta

26 kwietnia - środa - godz. 18.00 - kościół ewangelicko-augsburski Zbawiciela, pl. ks. M. Lutra

Koncert muzyki starocerkiewnej

Danilov Monastery Choir

27 kwietnia - czwartek - godz. 18.00 - kościół św. Andrzeja Boboli,

Zakończenie festiwalu

słowo: Bp Adrian Korczago

Koncert muzyki gospel

Gospel Jubilee Featuring

Akwaba Gospel Choir & Black Soul Tenors

Bilety do nabycia w kasach BCK oraz przed koncertami.