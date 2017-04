Prymas do młodych: nie żyjcie w samouwielbieniu

W Gnieźnie modli się około 700 młodych ludzi z całej archidiecezji gnieźnieńskiej. Wielu przyszło do grobu św. Wojciecha pieszo. Dziś rano wszyscy spotkali się na jutrzni w katedrze gnieźnieńskiej, której przewodniczył Prymas Polski abp Wojciech Polak.



„Człowiek nie będzie dobry jak chleb jeśli będzie się kręcił wokół siebie, jeśli będzie przeżywał swoje życie w samouwielbieniu” – mówił w homilii Prymas Polski, nawiązując do hasła przewodniego spotkania „Być dobry jak chleb”, które wybrano ze względu na trwający Rok św. Brata Alberta i 400-lecie charyzmatu wincentyńskiego. W Gnieźnie obecny jest on m.in. przez posługę sióstr szarytek od lat prowadzących jadłodajnię dla osób bezdomnych.



Jako przeciwieństwo biernej i samolubnej postawy życia Prymas wskazał Maryję, kobietę, która – jak mówił parafrazując słowa papieża Franciszka – „miała buty do drogi”. Jej ofiarność, jej troska i służba są wzorem oddania dla innych. To oddanie – jak przekonywał Prymas – czyni człowieka szczęśliwym, egoizm zaś przynosi pustkę i samotność.



Metropolita gnieźnieński poświęcił także kopię krzyża Światowych Dni Młodzieży, która odtąd będzie towarzyszyć młodym z archidiecezji gnieźnieńskiej w czasie ich spotkań. Będzie również pielgrzymować do Domów Pomocy Społecznej, Domów Dziecka i innych miejsc, gdzie ludzie potrzebują duchowego umocnienia.



Młodzi złożyli Prymasowi imieninowe życzenia, on zaś dziękując prosił ich o modlitwę. Jutrznię zakończyła modlitwa o dobre przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży w Panamie.



Pielgrzymka młodych do relikwii św. Wojciech rozpoczęła się w piątek i potrwa do niedzieli. Dziś jeszcze jej uczestnicy wezmą udział w warsztatach, które odbywać się będą w różnych punktach miasta. Obok paneli dyskusyjnych zaplanowano także turniej piłki nożnej i przedpremierowy pokaz filmu „Outcasts – Szare Anioły”. Młodzi będą się również przygotowywać do kwesty, jaką po niedzielnej sumie odpustowej przeprowadzą na rzecz Syrii.



„Do prowadzenia warsztatów zaprosiliśmy zarówno tych, którzy pomagają, jak i tych, którzy pomoc otrzymali” – informuje diecezjalny duszpasterz młodzieży ks. Wojciech Orzechowski. – Będzie z nami m.in. siostra Jolanta Glapka pracująca z narkomanami i ludźmi ulicy. Przyjedzie Reprezentacja Polski Bezdomnych w piłce nożnej i drużyna więźniów Zakładu Karnego w Gębarzewie. Zaprosiliśmy ks. Jacka Dziela, założyciela wspólnoty „Skandal Krzyża”, Patryka Świątka, blogera i podróżnika, wolontariuszy Szlachetnej Paczki i innych. Chcemy, by warsztaty były zachętą i inspiracją dla młodych, by nie bali się angażować w dzieła miłosierdzia, by zobaczyli, jak wielką radość to daje. I by były konkretnym przykładem, jak można pomagać” – tłumaczy ks. Orzechowski.



Po południu młodzi spotkają się ponownie w katedrze gnieźnieńskiej na Mszy św., której przewodniczyć będzie bp Marek Solarczyk z diecezji warszawsko-praskiej. Zaplanowano też piknik w ogrodach seminaryjnych oraz koncert „Arki Noego” na gnieźnieńskim Rynku.



Wieczorem młodzi wezmą udział w pierwszych Nieszporach o św. Wojciecha rozpoczynających obchody świętowojciechowe i uroczystości 600-lecia prymasostwa w Polsce. Na zakończenie dnia będą się bawić na koncercie zespołu Luxtortepda, który również odbędzie się na Rynku.