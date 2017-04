Włochy: przybywa ateistów, nie ubywa praktykujących

We Włoszech przybywa młodych ateistów. W kategorii wiekowej od 18 do 29 roku życia jest ich już 28 proc. Jeszcze więcej, niemal 30 proc. jest jednak młodych katolików z przekonania. Dane te wynikają z badań przeprowadzonych w ubiegłym roku przez włoskiego socjologa religii Franca Garelliego. Komentując wyniki swych badań, zwraca on uwagę na stałą konsolidację tych dwóch grup młodzieży.

Młodych niewierzących stale przybywa. Jeszcze w latach 80-tych i 90-tych stanowili oni od 10 do 15 proc. Przed dziesięciu laty 23 proc. Wciąż jest ich jednak mniej niż w najbardziej zsekularyzowanych krajach Europy, takich jak Belgia, Holandia czy Szwecja. Pod tym względem Włochy sytuują się między Hiszpanią (37 proc.) i Portugalią (20 proc.). Wśród młodych niewierzących wielu jest takich, którzy zatracili wiarę, lecz nadal posiadają pozytywne doświadczenia z parafii, oratoriów, ruchów czy rodziny.

Wciąż liczna grupa młodych katolików z przekonania zawdzięcza swą wiarę przede wszystkim rodzicom, dla których religia stanowi fundament własnego życia i którzy starają się żyć w sposób konsekwentny. Co dziesiąty młody Włoch nie tylko jest przekonany do swej wiary, ale też aktywnie angażuje się w życie Kościoła. Kolejnych 19 proc. angażuje się mniej regularnie. Wielu z nich było na ŚDM w Krakowie.

Z badań Franca Garelliego wynika, że obie grupy włoskiej młodzieży tolerują się nawzajem, co wcale nie było oczywiste przed kilkudziesięciu laty. Niewierzący nie mają ideologicznych uprzedzeń do wiary, nie twierdzą, że w nowoczesnym świecie nie ma miejsca dla religii, sami jednak nie odczuwają potrzeby transcendencji. Z drugiej strony katolicy z przekonania są wyrozumiali dla swych niewierzących rówieśników, rozumieją, że trudno jest im wierzyć we współczesnym świecie.

Ciekawe są są też inne statystyki, jakie dotyczą czytelnictwa książek religijnych we Włoszech. Przedstawił je dyrektor Konsorcjum Wydawnictw Katolickich, Giorgio Raccis



We Włoszech ktoś, kto wybiera do czytania książkę religijną, to dziś osoba młodsza, bardziej zainteresowana różnymi formami duchowości i szukaniem odpowiedzi na pytanie o sens życia. Prawie 40 proc. czytelników (38) ma wyższe wykształcenie, a blisko 30 (28) proc. to osoby wykonujące wolne zawody czy prowadzące indywidualnie działalność gospodarczą – stwierdził.

Dodał też, że pośród czytających książki religijne prawie 38 proc. (37,7) uważa się za osoby niepraktykujące lub niewierzące. Wzrasta liczba tych, którzy czytają przynajmniej jedną książkę o tematyce religijnej: w 2010 r. było ich we Włoszech 2 miliony 700 tys., a dziś jest ich 5 milionów 700 tys. W ubiegłym roku na rynku wydawniczym ukazało się prawie 5,5 tys. (5.455) tytułów religijnych, co stanowi blisko 8 proc. (7,6) ogółu wydanych książek.