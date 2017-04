Chrystus Zmartwychwstały spotyka swoją Matkę

W Hiszpanii nie ma polskiego zwyczaju Rezurekcji. Natomiast rano w Wielkanoc na ulice wychodzi ostatnia procesja Wielkiego Tygodnia: tzw. Procesja Spotkania Jezusa i Maryi. Pismo Święte o tym nie wspomina, ale stara tradycja mówi, że Chrystus po swoim zmartwychwstaniu najpierw ukazał się swojej Matce.

Procesja Spotkania w kastylijskim León rozpoczyna się w dwóch różnych miejscach miasta. Z jednego kościoła wyrusza bractwo, które niesie figurę Jezusa zmartwychwstałego, z drugiego – figurę Matki Bożej ubranej na czarno na znak śmierci Syna. Na Placu Katedralnym dochodzi do spotkania Matki z Synem, któremu towarzyszy wzruszający marsz grany przez orkiestrę. Maryja na znak radości “kłania się” Jezusowi, co wymaga wielkiej precyzji ruchów osób, które niosą figury. Szaty Maryi zostają zmienione na białe – symbol radości i życia. Potem wszyscy biorą udział w mszy w katedrze, a po niej czas na tradycyjne wielkanocne śniadanie.

Procesja Spotkania kończy Wielki Tydzień w Hiszpanii. W Madrycie oznajmia go ogłuszające bicie w bębny setek członków bractw, które przybyły z tej okazji do stolicy kraju. Jednak już od jutra bractwa rozpoczynają przygotowania do przyszłorocznego Wielkiego Tygodnia.