Zakaz dla o. Manjackala

Komunikat ws. rekolekcji prowadzonych przez o. Jamesa Manjackala

Pragnę poinformować, że w związku z otrzymaniem z Nuncjatury Apostolskiej w Polsce informacji dotyczących ojca Jamesa Manjackala, Biskup Warszawsko-Praski cofnął pozwolenie nr 322/KK/2017 wydane dnia 7 marca br. na zorganizowanie rekolekcji w Parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Warszawie-Miedzeszynie, które w dniach 15-18 czerwca br. miał poprowadzić ojciec Manjackal.

Tym samym, biorąc pod uwagę powagę sprawy, zabrania się ojcu Jamesowi Manjackalowi prowadzenia jakiejkolwiek działalności na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Ks. Dariusz Szczepaniuk

Kanclerz Kurii

O. James Manjackal urodził się w 1946 r. w Indiach. Święcenia kapłańskie przyjął w 1973 r. w Kongregacji Misjonarzy Św. Franciszka Salezego (M.S.F.S.). Pracował na misjach Visakhapatnam, następnie został wykładowcą w seminarium w Ettumanoor, Kerala. Właśnie wtedy, dzięki modlitwie młodego człowieka spotkał Jezusa - został uleczony fizycznie i duchowo. Od tamtego momentu zaczął głosić charyzmatyczne rekolekcje na całym świecie. Ojciec James jest też założycielem "Charis Marien Maids"- apostolskiej społeczności poświęconej Jezusowi w diecezji Vijayapuram, Kottayam, w Kerala. Charyzmatyczny duchowny jest także autorem licznych książek.

Kilka razy prowadził rekolekcje w Warszawie i okolicach. Po przebytej ciężkiej chorobie, ewangelizował w Warszawie w maju 2014 r. W rekolekcjach tych uczestniczyło ponad 5 tys. osób z Polski i z zagranicy. W tym samym roku w listopadzie głoszonych przez niego rekolekcji w Warszawie wysłuchało blisko 7 tys. osób. W 2015 r. ojciec James odwiedził Warszawę ponownie, by poprowadzić rekolekcje, których myślą przewodnią były słowa z Księgi Zachariasza: "Nie siła, nie moc, ale Duch mój dokończy dzieła - mówi Pan Zastępów" (Za 4,6). Podobnie jak w latach poprzednich w rekolekcjach tych udział wzięło ponad 6 tys. osób. W lutym ubiegłego podczas uroczystości w Watykanie o. James został posłany przez Papieża Franciszka jako Misjonarz Miłosierdzia, by w imieniu następcy św. Piotra głosić Boże Miłosierdzie i o nim świadczyć. W Warszawie na przełomie kwietnia i maja mówił o tym, że Chrystus chce raczej miłosierdzia niż ofiary. W tym samym roku - od 20 do 23 października odbyły się rekolekcje dla małżeństw i par przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa.