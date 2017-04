Rzym: czuwanie młodych z Papieżem

Modlitewne spotkanie organizowane jest z okazji Dnia Młodzieży, który w najbliższą Niedzielę Palmową obchodzony będzie na całym świecie na szczeblu diecezjalnym.

Będzie to zarazem pierwsze spotkanie Papieża Franciszka z młodymi na drodze przygotowań do przyszłorocznego Synodu Biskupów właśnie im poświęconego oraz do Światowego Dnia Młodzieży w Panamie w 2019 roku. Stąd też w centrum sobotniego czuwania znajdzie się postać św. Jana - umiłowanego ucznia, który stał się ewangeliczną ikoną dokumentu przygotowującego do synodalnego spotkania, oraz Matka Boża, do której odnoszą się tematy kolejnych Dni Młodzieży.