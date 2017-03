Barcelona: europejskie sympozjum o duszpasterstwie młodzieży

„Ojciec Święty zachęca was do podjęcia refleksji nad wyzwaniami ewangelizacji i towarzyszenia młodzieży, aby poprzez dialog i spotkanie, jako żywe członki rodziny Chrystusa, młodzi ludzie byli przekonującymi głosicielami radości Ewangelii we wszystkich środowiskach” – pisze w imieniu Papieża kard. Pietro Parolin do uczestników sympozjum poświęconego młodzieży.

Spotkanie odbywa się w Barcelonie z inicjatywy Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE). Bierze w nim udział 275 delegatów z 37 krajowych konferencji.

Przewodniczący Konferencji Episkopatów Europy CCEE kard. Angelo Bagnasco w liście skierowanym do obradujących podreślił, iż młodzi są przyszłością kontynentu europejskiego, który choć stary, to jednak nie traci nadziei. To młodzi są prawdziwymi protagonistami misji, którą ma wypełnić Europa.

Obrady otworzył abp Marek Jędraszewski, który jest przewodniczącym europejskiej komisji ds. katechizacji, szkolnictwa i uniwersytatów. Zauważył on, że współczesna Europa znajduje się w głębokim kryzysie. Dotyczy to przede wszystkim polityki, która tworzy przepisy przeciwne elementarnym prawom człowieka, łącznie z tymi dotyczącymi życia. W takim kontekście – mówił metropolita krakowski – towarzyszenie młodym w drodze do Chrystusa musi wyrażać się w mądrym i cierpliwym ukazywaniu prawdy o tym, kim jest człowiek.

Natomiast kard. Antonio Canizares Llovera, arcybiskup Walencji, apelował, aby pomóc młodym w odkryciu, iż warto być w Kościele i tworzyć go. „Oni muszą być przekonani – stwierdził – że ich kochamy i ufamy im”. Zaznaczył także, iż obecne czasy są dla ludzi młodych bardzo trudne, ale pomimo tego noszą oni w sercach wielkie ideały i pragnienia. Wiedzą, że życie jest czymś wielkim i dobrym. Chcą być kochanymi takimi, jakimi są.

Arcybiskup Westminster w Anglii kard. Vincent Nichols zwrócił uwagę na los tysięcy młodych, którzy przemierzają Europę w poszukiwaniu lepszej przyszłości. Wśród nich jest wiele dzieci, którymi nikt się nie opiekuje i to one najczęściej padają ofiarami handlu ludźmi.