Kuria ostrzega przed pielgrzymkami do pustelni Czatachowa

- To reakcja na coraz częstsze wyjazdy grup wiernych do znanej pustelni - powiedział nam bp Piotr Libera.

- W ostatnim czasie wielu wiernych świeckich z diecezji płockiej organizuje i uczestniczy w pielgrzymkach do pustelni Czatachowa (na terenie archidiecezji częstochowskiej - przyp. red.). W związku z coraz większą skalą tego zjawiska kuria płocka wydała komunikat, w którym prosi o powstrzymanie się z organizacją tych wyjazdów ze względu na brak aprobaty metropolity częstochowskiego dla działalności pustelni - powiedział w rozmowie z gosc.pl biskup Piotr Libera.

Publikujemy treść komunikatu kurii:

W nawiązaniu do informacji podanej przez Biskupa Płockiego na Konferencji Księży Dziekanów w dniu 15 marca 2017 r. powiadamiamy duszpasterzy i wiernych diecezji płockiej, że działalność Pustelni w Czatachowie (o. Daniel Galus) nie posiada aprobaty Metropolity Częstochowskiego, ks. arcybiskupa Wacława Depo. Dotyczy to również działającej przy tzw. Pustelni Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa.

W związku z tym apeluje się do kapłanów i wiernych świeckich o powstrzymanie się od organizowania wyjazdów zbiorowych i indywidualnych do tego miejsca. Przypominamy starożytną zasadę św. Ignacego Antiocheńskiego: „Nie czyńcie nic bez biskupa, […] kochajcie jedność, unikajcie podziałów»” (List do Filadelfian, 7,1)

Płock, dnia 27 marca 2017 r.

Ks. dr Piotr Grzywaczewski

Kanclerz Kurii

Wikariusz Biskupi ds. Sakramentalnych