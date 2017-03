W indonezyjskim Betlejem

Na indonezyjskiej wyspie Jawa odbyła się „próba generalna” przed Azjatyckim Dniem Młodzieży planowanym tam na przełomie lipca i sierpnia. Spotkanie odbyło się w Muntilan zwanym „indonezyjskim Betlejem”. Wzięli w nim udział przedstawiciele 16 państw tego regionu.

Poprzez pięciodniowy program „Dni w diecezji” organizatorzy chcieli przygotować się do dobrego przeprowadzenia kontynentalnego wydarzenia, które dla chrześcijan Indonezji stanowi ogromne wyzwanie. W młodzieżowym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele jedenastu indonezyjskich diecezji, a także krajowych duszpasterstw młodzieży episkopatów tego regionu i organizacji katolickich. „Dni w diecezji” okazały się dużym sukcesem i ukazały ogromną motywację indonezyjskiej młodzieży do tego, by jak najlepiej przyjąć rówieśników. „Zobaczyliśmy pełnych radości i determinacji młodych ludzi, którzy aktywnie włączają się w życie swych wspólnot i pragną z rówieśnikami dzielić się doświadczeniem wiary” – podkreśla ks. Joel Baylon.

7. Azjatycki Dzień Młodzieży odbędzie się na Jawie od 30 lipca do 6 sierpnia. Swój udział zapowiedziało już ponad 3 tys. młodych z ok. 30 państw.