Franciszek: budować społeczeństwo wolne od wpływów mafii

Papież Franciszek pisze o tym w przesłaniu na Dzień Pamięci o Ofiarach Mafii. Organizowany jest on we Włoszech od ponad dwudziestu lat, a główne jego obchody odbywają się w mieście Locride.

Dzień Pamięci o Ofiarach Mafii organizowany jest przez Fundację Libera. Chodzi w nim o to, by żadna ofiara nie pozostała anonimowa. Stąd też wyczytanie nazwisk ponad 850 ofiar mafii jest zawsze głównym momentem spotkania. W tegorocznych obchodach uczestniczy prezydent Włoch Sergio Mattarella, którego brat został zamordowany przez sycylijską cosa nostrę w 1980 r. Obecny jest także sekretarz włoskiego episkopatu. „Jestem tutaj nie jako osoba prywatna, tylko jako oficjalny przedstawiciel Kościoła. Chcemy w ten sposób pokazać, że nie ma najmniejszej zgody na obecność mafii w naszym społeczeństwie” – podkreślił bp Nunzio Galantino. Wskazał zarazem, że Kościół we Włoszech, we współpracy z władzami, podejmuje zdecydowane wysiłki, by „postawić kres przemocy i niesprawiedliwości sianych przez wszystkie obecne w tym kraju grupy przestępcze”.

Przed trzema laty w Dniu Pamięci wziął udział Ojciec Święty. Spotykając się wówczas w Rzymie z rodzinami ofiar apelował do mafiosów, by zmienili swe życie. „Czeka was piekło, jeśli dalej pójdziecie tą drogą. Wasze pieniądze i władza są zbrukane krwią” – przestrzegał Franciszek członków zorganizowanych grup przestępczych.