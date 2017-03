Czy pod koniec kwietnia papież odwiedzi Egipt?

Celem wizyty miałoby być podkreślenie poprawy relacji z islamem, zaś głównym punktem spotkanie z wielkim szejkiem muzułmańskiego Uniwersytetu Al-Azhar, Ahmedem Mohammedem al-Tayyebem. Program tej wizyty ma zostać ogłoszony w najbliższych godzinach - twierdzi argentyńska agencja.

Franciszek 12 i 13 maja uda się do Fatimy, w Portugalii, a od 6 do 11 września odbędzie podróż do Kolumbii. Agencja Telam zaznacza, że prawdopodobnie w listopadzie, papież odwiedzi Indie i Bangladesz. W bieżącym roku można też oczekiwać jego wizyty w kolejnym kraju Afryki, prawdopodobnie będzie to Sudan Południowy. Niedawno podano natomiast informacje, że ze względu na niemożność zapewnienia papieżowi bezpieczeństwa władze Demokratycznej Republiki Konga odwołały planowaną papieską wizytę w tym kraju.