Rosyjscy prawosławni włączają świętych sprzed rozłamu...

Na ostatnim Synodzie rosyjskiego prawosławia postanowiono włączyć do spisu świętych wspominanych w liturgii tych, którzy byli kanonizowani w Kościele zachodnim do roku 1053, którzy „trwali wiernie przy wyznawaniu wiary prawosławnej”.

Na ostatnim Synodzie rosyjskiego prawosławia postanowiono włączyć do spisu świętych wspominanych w liturgii tych, którzy byli kanonizowani w Kościele zachodnim do roku 1053. Chodzi o ostatni rok przed podziałem chrześcijan Wschodu i Zachodu na prawosławnych i katolików.

Sekretarz Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego ks. Stefan Igumnow podkreślił, że do spisu liturgicznego zostali włączeni tylko ci święci Kościoła zachodniego, którzy nie prowadzili polemik przeciwko Kościołowi i obrządkowi wschodniemu oraz, jak się wyraził ks. Igumnow, „trwali wiernie przy wyznawaniu wiary prawosławnej”. Między innymi zaliczył do nich świętych Ambrożego z Mediolanu, Patryka, Ireneusza z Lyonu, Klemensa Rzymskiego i Jana Kasjana. Podstawą włączenia zachodnich świętych do spisu liturgicznego rosyjskiego prawosławia była cześć oddawana im przez wiernych diecezji prawosławnych znajdujących się w Europie Zachodniej. Ks. Stefan Igumnow stwierdził, że decyzja Synodu powinna przypomnieć wyznawcom rosyjskiego prawosławia o jedności chrześcijańskiego Zachodu i Wschodu jako jednego Kościoła Chrystusowego do roku 1054.