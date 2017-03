Zmarł biskup Tadeusz Rybak

Biskup Tadeusz Rybak był pierwszym biskupem diecezji legnickiej, utworzonej 25 marca 1992 roku.

Urodził się 28 października 1929 w Milanówku. W 1948 roku wstępuje do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Kończy je uzyskując święcenia prezbiteratu 2 sierpnia 1953 Po kilku latach uzyskał stopień naukowy doktora na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bielawie (1953–1954), św. Stanisława i św. Doroty we Wrocławiu (1954–1955) oraz św. Stanisława w Świdnicy (1955–1956).

W latach 1962–1977 sprawował urząd wicerektora Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu.

28 kwietnia 1977 papież Paweł VI mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji wrocławskiej ze stolicą tytularną Benepota. Święcenia biskupie otrzymał 24 czerwca 1977 w archikatedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu.

Jako zawołanie biskupie przyjął słowa „Per Christum – in Spiritu – ad Patrem” (Przez Chrystusa – w Duchu – do Ojca).

25 marca 1992 papież Jan Paweł II ustanowił go biskupem diecezjalnym nowo erygowanej diecezji legnickiej. Tego samego dnia kanonicznie objął diecezję, natomiast ingres do katedry Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy odbył 24 maja 1992. W 1997 podejmował w Legnicy Jana Pawła II podczas jego VI podróży apostolskiej do Polski. 19 marca 2005 ten sam papież przyjął jego rezygnację z obowiązków biskupa diecezjalnego diecezji legnickiej.

W ramach prac Episkopatu Polski był w latach 1983–1994 przewodniczącym Komisji ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego. Kierowana przez niego komisja opracowała większość ksiąg liturgicznych będących w użyciu w Polsce.