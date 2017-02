Prymas o modlitwie w intencji ofiar pedofilii

Prymas Polski podkreślił, że będzie to bardzo istotny czas stawania przed Bogiem w postawie pokuty: „To bardzo istotny czas nawrócenia serca, przebłagania za sytuacje, które nie powinny mieć miejsca, które nie są do zaakceptowania czy do tolerancji – powiedział abp Wojciech Polak Prymas Polski. – Za tym jasnym powiedzeniem Kościoła w Polsce: «zero tolerancji» niech idzie także nasza wspólna modlitwa, zwłaszcza kapłanów, którzy będą w ten sposób solidarnie pragnęli za ten grzech, oczywiście tylko niektórych naszych braci, przeprosić”.

W komunikacie przesłanym do kapłanów i domów zakonnych archidiecezji gnieźnieńskiej Prymas Polski wzywa wszystkich księży i osoby konsekrowane do pokuty i modlitwy w tej intencji.