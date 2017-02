Post od hejtu, modlitwa za młodych, jałmużna dla uchodźców

"Gdybyśmy nie byli kuszeni – nie poznalibyśmy swej siły ani swej słabości. Gdybyśmy nie byli kuszeni – nie wzrastalibyśmy w wolności. Gdybyśmy tak jak Jezus nie poddawali się pokusom – oszczędzilibyśmy sobie i innym wielu cierpień" - pisze kard. Kazimierz Nycz w Liście na Wielki Post 2017 r.

Metropolita warszawski zwraca uwagę, że wszyscy podlegamy pokusom.

"[...] stwórz się na nowo, zresetuj swoje życie, wyzeruj swoje zobowiązania… Wszyscy jesteśmy kuszeni, by zająć miejsce Boga, by poprawiać Jego plany wobec nas, by nawrócenie odłożyć do jutra, by cichy głos sumienia zagłuszać hałasem namiętności. Wszyscy jesteśmy kuszeni i niekiedy, może dość często, upadamy. Wielki Post jest po to, byśmy uczciwie nazwali dobro dobrem, a zło złem. Byśmy podjęli pokutę za grzechy nasze i całego świata" - wyjaśnia Kardynał, zachęcając do podjęcia trzech dróg przeżycia Wielkiego Postu: przez post, modlitwę i jałmużnę.

Kard. Kazimierz Nycz proponuje inny rodzaj postu, niż dotychczas.

"Może święty czas Wielkiego Postu jest wart tego, by uspokoić debatę publiczną, także spory na poziomie rodzin, przyjaciół, bliskich. Może stać nas na to, by od czasu do czasu powiedzieć coś dobrego o przeciwnikach politycznych? To będzie prawdziwy owoc kolejnego Wielkiego Postu w naszym życiu" - wskazuje.

Prosi również o szczególną modlitwę w intencji ludzi młodych, "by dobrze rozpoznali swoje powołanie, szczególnie do życia w rodzinie, i dobrze się do tego przygotowali". Apeluje także o włączenie się w program pomocy rodzinom syryjskim Rodzina rodzinie. "To jest pierwszy ważny krok pomocy uchodźcom. Mamy nadzieję, że następnym krokiem będzie program pomocy przez korytarze humanitarne. Polega on na przyjęciu w Polsce kilkuset uchodźców potrzebujących pilnie leczenia, pomocy nadzwyczajnej, koniecznej do ich przeżycia. Program jest więc bezpieczny. Są do niego przygotowane: Caritas Polska, oddziały diecezjalne Caritas, diecezje" - prosi kardynał Kazimierz Nycz, dodając że biskupi liczą na otwartość władz państwowych. "Chodzi tu o wrażliwość miłosierdzia, o której mówi Jezus w Błogosławieństwach, a o której przypominał święty Jan Paweł II. Chodzi o znaczący symbol tej naszej wrażliwości na ludzi potrzebujących radykalnej pomocy. Chodzi też o wizerunek Polski i Kościoła w Polsce" - pisze na Wielki Post metropolita warszawski, dziękując jednocześnie wszystkim parafiom, które angażują się w pomoc i duszpasterstwo Ukraińców.

List będzie odczytany w najbliższą niedzielę we wszystkich kościołach archidiecezji warszawskiej.

Pełna treść Listu Arcybiskupa Warszawskiego na Wielki Post 2017 roku