Misja Talitha Kum

Misja ma rozpocząć się 27 maja 24-godzinną modlitwą w intencji miasta i potrwać tydzień. - Chcemy, by wszystkie wspólnoty, ruchy i stowarzyszenia katolickie naszego miasta zjednoczyły się w dziele ewangelizacji jego mieszkańców, zgodnie ze swoimi charyzmatami i celami. Naszym pragnieniem jest, aby całe miasto i wszyscy jego mieszkańcy zostali ogarnięci mocą Ducha św., a nasze miasto powstało do nowego życia - wyjaśniają organizatorzy.

Ewangelizatorzy - członkowie stołecznych wspólnot, jeszcze przed rozpoczęciem misji, wezmą udział w spotkaniu z o. Antonello Caddedu i Mszy św. posłania. Potem z Dobrą Nowiną udadzą się do bezdomnych, mieszkańców domów poprawczych czy opieki społecznej. Każdego dnia misji planowane są różne wydarzenie jak na przykład: ewangelizacje uliczne, koncerty, pokazy filmowe, ewangelizacyjny bal dla dzieci, noc spowiedzi i Cristoteca - chrześcijańska dyskoteka.

Jednym z elementów misji będzie radosny przemarsz ulicami miasta w rytmie brazylijskiej muzyki. - Chcemy pokazać, że nasza wiara jest radosna - mówi Bartek Czerwiński ze wspólnoty Przymierza Miłosierdzia, organizatora misji.

Nazwa misji "Talitha Kum” nawiązuje do słów Pana Jezusa wypowiedzianych do zmarłej córki Jaira, co tłumaczy się "Dziewczynko, mówię ci wstań” oraz do rekolekcji, które pod tym samym hasłem prowadzi wspólnota. - Mocne doświadczenie Boga chcemy przekazać także mieszkańcom miasta - wyjaśnia B. Czerwiński.

W zamyśle organizatorów wydarzenie ma być kontynuacją doświadczenia Światowych Dni Młodzieży. - Misja wpisuje się także w hasło programu duszpasterskiego ogłoszonego przez Komisję Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski na ten rok: "Idźcie i głoście”. W tym roku przypada także 100. rocznica objawień maryjnych w Fatimie - wyjaśnia B. Czerwiński.