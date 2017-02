Sport to obraz życia i społeczeństwa

„Piłka nożna, tak samo jak inne dyscypliny sportu, to obraz życia i społeczeństwa” – powiedział Papież, spotykając się z piłkarzami i kierownictwem klubu sportowego z miasta Villarreal we wschodniej Hiszpanii.

Drużyna przybyła do Rzymu na dzisiejszy rewanżowy mecz Ligi Europejskiej z miejscowym zespołem Roma.

„Na boisku potrzebujecie jedni drugich. Każdy zawodnik oddaje swoją profesjonalność i zdolności na rzecz wspólnego ideału, który polega na tym, że gra się dobrze, aby wygrać. Aby osiągnąć ten cel, trzeba dużo treningu. Ważne też jednak inwestować czas i wysiłek w umacnianie ducha drużyny, aby osiągnąć koordynację ruchów. Przez zwykłe spojrzenie, mały gest, wyrażenie przekazuje się na boisku wiele spraw. Jest to możliwe, jeśli dokonuje się w duchu koleżeńskim, z poniechaniem indywidualizmu czy osobistych aspiracji. Jeśli gra się z myślą o dobru grupy, wtedy łatwiej zwyciężyć. Natomiast kiedy ktoś myśli tylko o sobie i zapomina o innych, też może to osiągnąć, ale wtedy my w Argentynie mówimy, że lubi «sam zjeść piłkę», mieć ją tylko dla siebie, nieprawda?” – powiedział Franciszek.

Ojciec Święty wskazał na znaczenie, jakie ma sport dla edukacji i przekazywania wartości. Przypomniał, że kibice, zwłaszcza młodzi, pragną naśladować ulubionych zawodników. Franciszek podkreślił też konieczność okazywania przez sportowców wdzięczności kolegom, trenerom i kibicom.

„Bardzo mi pomaga myśleć o piłce nożnej, bo lubię ją, ale też stanowi dla mnie pomoc. Mam na myśli przede wszystkim bramkarza. Dlaczego? Bo musi on złapać piłkę tam, gdzie zostanie kopnięta, a nie wie, skąd nadejdzie. I życie też jest takie. Trzeba brać rzeczy tam, gdzie przychodzą, i takimi, jakie przychodzą. A kiedy znajdę się wobec sytuacji nieoczekiwanych, które trzeba rozwiązać i które nadeszły z innej strony, niż się spodziewałem, to myślę o bramkarzu i mam was wyraźnie przed oczyma” – powiedział Papież.