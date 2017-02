Program wizyty Papieża u anglikanów w Rzymie

Papież weźmie udział w wieczornej liturgii słowa, odpowiedniku katolickich nieszporów. Wygłosi homilię i odpowie na pytania.

Będzie to pierwsza w historii wizyta Papieża w kościele anglikańskim w Wiecznym Mieście. Anglikanie mają w Rzymie dwie świątynie, angielską i amerykańską. Franciszek odwiedzi wspólnotę podlegającą Kościołowi Anglii. Istnieje ona już od 200 lat, choć sam kościół zbudowano dopiero w 1887 r. Aktualnie należy do niej 250 wiernych.

W czasie niedzielnej wizyty Franciszek poświęci wraz z anglikańskim biskupem ikonę Chrystusa Zbawiciela oraz oficjalnie usankcjonuje partnerstwo wspólnoty anglikańskiej z katolicką parafią Wszystkich Świętych w Rzymie, która jest kościołem tytularnym kard. Waltera Kaspera, byłego przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Od wielu lat propaguje on współpracę obu parafii, zwłaszcza na polu charytatywnym.

„Relacje ekumeniczne rozwijają się nie tylko dzięki dialogowi teologicznemu, choć jest on oczywiście bardzo ważny. Równie ważne są też osobiste kontakty, a zwłaszcza te, które nawiązują się podczas wspólnej modlitwy. Pokazuje to bowiem, że mamy tego samego Pana Jezusa Chrystusa i tego samego Ducha Świętego. To bardzo ważny element ekumenizmu. Jezus nie traktuje jedności jako nakazu. Nie powiedział: musicie się połączyć. On się modlił, aby wszyscy stanowili jedno. Ekumenizm jest udziałem w tej modlitwie naszego Pana. Teraz będzie to miało miejsce w anglikańskiej parafii w Rzymie i bardzo się z tego cieszę” – powiedział kard. Kasper.