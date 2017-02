Podstawą nadziei miłość Boga wobec nas

Ojciec Święty komentując początek 5 rozdziału Listu do Rzymian zauważył, że św. Paweł zachęca nas dwukrotnie, by się chwalić. Najpierw, byśmy chlubili się obfitością łaski.

„Paweł chce nam uzmysłowić, że jeśli nauczymy się odczytywać wszystko w świetle Ducha Świętego, to zdamy sobie sprawę, że wszystko jest łaską, wszystko jest darem! Jeśli bowiem zwrócimy uwagę na działanie - zarówno w historii, jak i w naszym życiu - to nie tylko my działamy, ale działa przede wszystkim Bóg.”

Franciszek zauważył, że św. Paweł zachęca nas ponadto, byśmy chlubili się także z ucisków. Bowiem pokój, który daje nam Bóg nie jest brakiem trosk, rozczarowań, niedostatków i cierpienia.

„Gdyby tak było, to w przypadku, gdyby nam się udało trwać w pokoju, chwila ta szybko by się skończyła i nieuchronnie popadlibyśmy w rozpacz. Pokój wypływający z wiary jest natomiast darem: to łaska doświadczenia, że Bóg nas kocha i że zawsze jest u naszego boku, nie zostawia nas samymi ani na chwilę naszego życia.”

Papież podkreślił, że nadzieja, którą otrzymaliśmy, nie oddziela nas od innych, ani tym bardziej nie prowadzi nas do ich dyskredytowania lub marginalizowania. Chodzi natomiast o niezwykły dar, a my sami jesteśmy powołani, aby z pokorą i prostotą stać się jego „kanałami” dla wszystkich.

Polskich pielgrzymów papież zachęcił do troski o jedność wiary, tradycji, kultury chrześcijańskiej oraz życia na co dzień Ewangelią.

„Pozdrawiam przybyłych na audiencję pielgrzymów polskich. Wczoraj wspominaliśmy świętych patronów Europy: Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa. Ci dwaj bracia, pochodzący z Salonik, przynieśli Ewangelię narodom Słowiańskim. Także dzisiaj przypominają oni Europie i nam wszystkim o potrzebie zachowania jedności wiary, tradycji, kultury chrześcijańskiej i życia na co dzień Ewangelią. Wam wszystkim, którzy te wyzwania podejmujecie i wspieracie swoją modlitwą, z serca błogosławię.”

W dzisiejszej audiencji udział wzięli m.in. pielgrzymi z parafii Suchań w diec. szczecińsko-kamieńskiej; ze stowarzyszenia Kościół Domowy z parafii katedralnej św. Floriana i Michała Archanioła z Warszawy oraz nauczyciele z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej z Parysowa.



W sumie w papieskiej audiencji ogólnej w Auli Pawła VI udział wzięło ok. 7 tys. wiernych.