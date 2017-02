Nadzieja nie może się obejść bez miłości

Kontynuując rozważania o nadziei papież skoncentrował się na jej wymiarze wspólnotowym. Ojciec Święty wskazał iż tym, którym najbardziej grozi utrata nadziei trzeba okazywać autentyczne i konkretne wyrazy miłości: osobom zniechęconym, słabym, odczuwającym przygnębienie pod ciężarem życia i swoich win. „W tych przypadkach, bliskość i serdeczność całego Kościoła powinny stać się jeszcze bardziej intensywne i czułe, przyjmując doskonałą formę współczucia, pokrzepienia i pociechy. Jest to wyjątkowo ważne: nadzieja chrześcijańska nie może się obejść bez autentycznej i konkretnej miłości.”

Następnie papież Franciszek zwrócił uwagę na fakt, że nadziei uczymy się w środowisku kościelnym. Zaznaczył, że wśród wielu osób „wyróżniają się maluczcy, ubodzy, ludzie prości i usunięci na margines. Dzieje się tak, ponieważ nie zazna nadziei ten, kto zamyka się w swoim dobrobycie, w swej samorealizacji, kto zawsze czuje się w porządku”. „Żywią natomiast nadzieję ci, którzy codziennie doświadczają próby, niepewności i swoich ograniczeń. To ci bracia dają nam najpiękniejsze, najsilniejsze świadectwo, ponieważ mocno trwają powierzając się Panu, wiedząc, że poza smutkiem, uciskiem i nieuchronnością śmierci, ostatnie słowo będzie Jego, a będzie to słowo miłosierdzia, życia i pokoju.”

Kończąc rozważanie Ojciec Święty zaznaczył, że naturalnym mieszkaniem nadziei chrześcijańskiej jest Kościół, a duszą tej nadziei jest Duch Święty. Jak zauważył papież „gdy Duch Święty mieszka w naszych sercach, to On nam uzmysławia, że nie musimy się obawiać, że Pan jest blisko i troszczy się o nas. To On kształtuje nasze wspólnoty w nieustannej Pięćdziesiątnicy jako żywe znaki nadziei dla całej rodziny ludzkiej”.

Na zakończenie dzisiejszej audiencji ogólnej papież Franciszek przypomniał o wczorajszej beatyfikacji w Osace w Japonii. Do chwały ołtarzy wyniesiony został Justyn Takayama Ukon - świecki, który zginął śmiercią męczeńską. Ojciec Święty podkreślił, że jest on jest wspaniałym przykładem mocy wiary i poświęcenia w miłości.



Papież przypomniał też o obchodzonym dziś Dniu Modlitwy i Refleksji w intencji walki z handlem ludźmi, który w tym roku poświęcony jest przede wszystkim dzieciom i młodzieży. „Wspieram wszystkich, którzy w różny sposób pomagają nieletnim zniewolonym i wyzyskiwanym, aby uwolnili się od tego ucisku. Niech osoby sprawujące władzę stanowczo walczą z tą plagą, pozwalając się wypowiedzieć naszym braciom najmniejszym, upokorzonym w swej godności. Musimy dołożyć wszelkich starań w celu wyeliminowania tej haniebnej i niedopuszczalnej zbrodni.”

Papież nawiązał też do przypadającego w najbliższą sobotę, 11. lutego, 25. Światowego Dnia Chorego. Franciszek zachęcił do modlitwy, za wstawiennictwem Matki Najświętszej w intencji wszystkich chorych, zwłaszcza tych chorych najpoważniej i najbardziej osamotnionych a także za wszystkich tych, którzy się nimi opiekują.

Do Polaków papież powiedział: „Serdeczne pozdrowienie kieruję do polskich pielgrzymów. [OKLASKI] W sobotę, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, będziemy obchodzili XXV Światowy Dzień Chorego. Ustanawiając w 1992 roku ten Dzień, św. Jan Paweł II napisał, że ma on być „dla wszystkich wierzących 'owocnym czasem modlitwy, współuczestnictwa i ofiary z cierpienia dla dobra Kościoła'; oraz skierowanym do wszystkich wezwaniem, by ‘rozpoznali w chorym bracie Święte Oblicze Chrystusa’. Niech ten dzień budzi w nas wrażliwość i pragnienie niesienia materialnego i duchowego wsparcia chorym, którzy żyją pośród nas. Niech Bóg wam błogosławi!”

W audiencji, w auli Pawła VI w Watykanie, wzięło dziś udział ok. 7 tys. wiernych z całego świata.