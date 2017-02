Różańce w dłonie!

3 lutego w kościele św. Wojciecha na Rynku Głównym w Krakowie rozpoczęła się akcja "100 dni modlitwy różańcowej", która ma być duchowym przygotowaniem do obchodów 100. rocznicy objawień w Fatimie.

Akcja zakończy się 13 maja, a Różaniec będzie odmawiamy codziennie o 19.15.

- Przed Najświętszym Sakramentem i figurą Matki Bożej z Fatimy będziemy wspólnie rozważać część Różańca przypadającą na dany dzień tygodnia - tłumaczy Henryk Kuczaj z Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej, który wraz z żoną Martą koordynuje organizację wydarzenia. Do udziału w nim zaproszeni są nie tylko mieszkańcy Krakowa, ale także wszyscy odwiedzający nasze miasto.

Organizatorzy akcji mają nadzieję, że włączą się w nią przedstawiciele wspólnot, środowisk i grup społecznych, których w Krakowie nie brakuje. Z kolei ci, którzy nie będą mogli przyjść do kościoła św. Wojciecha, mogą połączyć się duchowo z tymi, którzy będą tam trwali na modlitwie. Jak to zrobić? Wystarczy w dowolnym miejscu odmawiać Różaniec.

- Wynagradzanie za znieważanie Niepokalanego Serca Maryi i obojętność na Bożą miłość, dziękczynienie za łaski otrzymane od Boga przez wstawiennictwo Matki Boskiej Fatimskiej, prośba o świętość małżeństw i rodzin, moralną odnowę Krakowa, jedność w ojczyźnie oraz prawną ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci - powodów do modlitwy wymienianych przez organizatorów nie brakuje, a - jak dodaje Marta Kuczaj - do intencji warto też włączyć modlitwę w intencjach nowego metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego. Nie można też przestać dziękować Maryi za ocalenie życia św. Jana Pawła II w zamachu 13 maja 1981 roku.

Organizatorami inicjatywy "100 dni modlitwy różańcowej" są Wydział Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej, rektor kościoła św. Wojciecha w Krakowie i Sekretariat Fatimski na Krzeptówkach w Zakopanem.

Osoby zainteresowane poprowadzeniem modlitwy w wybranym przez siebie dniu proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem +48 664 243 829.