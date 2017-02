Sekcja polska Papieskiego Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” rozpoczęła nową akcją na rzecz syryjskich matek z małymi dziećmi. Inicjatywa nosi nazwę „Podaruj puszkę mleka”. Jak podkreślił dyrektor sekcji polskiej tego stowarzyszenia, to osoby starsze oraz matki z dziećmi są najczęściej ofiarami wojny.

„Pamiętamy te dramatyczne sytuacje, kiedy dżihadyści grali wodą, zamykali dostęp do wody w wielkich metropoliach miejskich, jak Homs czy Aleppo – przypomniał ks. Waldemar Cisło. – Wodę trzeba było brać z kałuży, by karmić dzieci, bo te głodowały na ich oczach. Stąd podjęliśmy taką akcję, żeby każda matka, która ma dziecko, miała pewność, że przez kilka miesięcy otrzyma potrzebne na ten okres mleko. Chcemy tą pomocą objąć od 3 do 6 tys. dzieci w tych najbardziej dramatycznych miejscach, jak Homs i Aleppo” – powiedział ks. Cisło.

Więcej informacji na stronie Papieskiego Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”: pkwp.org.