Miłość do Maryi. Jak przekazać ją przyszłym pokoleniom?

Papieżowi Franciszkowi zależy na tym, by bazylika Matki Bożej Większej była prawdziwym sanktuarium maryjnym i miejscem modlitwy. Wskazuje na to kard. Stanisław Ryłko, który obejmuje dziś urząd archiprezbitera i administratora tej papieskiej bazyliki. Podkreśla jednocześnie, że jego nowa funkcja to wielkie wyzwanie, jak wielowiekowe dziedzictwo miłości do Maryi przekazać przyszłym pokoleniom.

„Wszyscy pielgrzymi przybywający do Wiecznego Miasta doskonale znają to miejsce. Bazylika ta jest najstarszym sanktuarium maryjnym na Zachodzie, a jej geneza sięga Soboru Efeskiego z 431 r., który zdefiniował dogmat o Bożym macierzyństwie Maryi – mówi Radiu Watykańskiemu kard. Ryłko. – Świątynia ta, odznaczająca się nadzwyczajnym pięknem architektury i dzieł sztuki, jakie ją ozdabiają, jest matką wszystkich sanktuariów maryjnych w świecie chrześcijańskim. Jest bezcennym pomnikiem wiary i miłości całych pokoleń do Matki Najświętszej, czczonej tam w sławnej ikonie Salus Populi Romani, tzn. Ocalenia Ludu Rzymskiego. To miejsce nawiedzane przez tylu papieży i świętych oraz rzesze wiernych z całego świata. Jest to olbrzymie dziedzictwo duchowe obejmujące ponad 15 wieków historii, które zmusza do refleksji: jak tym dziedzictwem żyć dzisiaj, jak to dziedzictwo wiary przekazać następnym pokoleniom. To jest wielkie wyzwanie, przed jakim staje każdy nowy archiprezbiter tej wyjątkowej świątyni”.

Bazylika Matki Bożej Większej jest miejscem najczęściej odwiedzanym przez Papieża Franciszka. Każdorazowo zawierza on tam swoje pielgrzymki zagraniczne, a następnie za nie dziękuje, modląc się przed ikoną Salus Populi Romani. Jej kopie znajdują się w Polsce w 350 kościołach, a 37 z nich posiada papieskie korony. 30 sanktuariów polskich jest też afiliowanych do bazyliki Matki Bożej Większej jako matki wszystkich sanktuariów maryjnych na świecie.