Relikwie polskich misjonarzy-męczenników w Rzymie

W czwartek w nocy do Sanktuarium Męczenników XX w. na Wyspie Tyberyjskiej w Rzymie trafiły relikwie pierwszych polskich błogosławionych misjonarzy-męczenników i pamiątki po nich. Uroczystość odbyła się w obecności ambasadora RP we Włoszech, zarządu generalnego zakonu franciszkanów, przełożonych prowincji franciszkańskich ze wszystkich kontynentów i licznie zgromadzonych wiernych.



W kaplicy nowych męczenników Ameryki zostały umieszczone: ziemia z krwią z miejsca męczeństwa bł. Zbigniewa Strzałkowskiego i bł. Michała Tomaszka, kielich podróżny, który używali misjonarze do mszy świętych w 72 andyjskich wioskach w Peru oraz sandał bł. Michała Tomaszka.



Bazylika na wyspie na Tybrze została zbudowana na przełomie X i XI w. Tam rzymski cesarz Otto III umieścił relikwie św. Wojciecha, które otrzymał od Bolesława Chrobrego. Od początku XXI w. w sześciu bocznych kaplicach zaczęto umieszczać relikwie współczesnych męczenników.



Są już tam m.in. relikwie I bądź II stopnia św. Maksymiliana, bł. Jerzego Popiełuszki, bł. Karoliny Kózkówny, bł. Michała Kozala, bł. Wincentego Matuszewskiego, bł. Józefa Kurzawy i bł. Stanisława Starowieyskiego.