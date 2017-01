Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy w Polsce

Hasło tegorocznego Dnia - „Imigranci niepełnoletni, bezbronni i pozbawieni głosu” ogłoszone zostało w październiku ubiegłego roku przez papieża Franciszka w specjalnie wydanym orędziu .

Obchody Dnia Migranta i Uchodźcy rozpoczną się w niedzielę 15 stycznia Mszą św. w Kościele Akademickim KUL o godz. 17.00, której przewodniczyć będzie ks. bp Krzysztof Zadarko, Przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek. Bezpośrednio po Mszy św., również w Kościele Akademickim, odbędzie się spotkanie z księdzem biskupem i dyskusja na temat imigracji.

Natomiast 16 stycznia w sali 1031 Kolegium Jana Pawła II KUL zaplanowana została konferencja „Oblicza i wyzwania imigracji w Polsce”. Wśród prelegentów znaleźli się m.in.: ks. bp Krzysztof Zadarko, ks. prof. Janusz Balicki, Dyrektor Komendy Głównej Straży Granicznej płk. Andrzej Jakubaszek i ks. Jacek Gniadek, Dyrektor Ośrodka Migranta.

Uczestnicy konferencji chcą podjąć nie tyle temat napływu uchodźców do Europy i Polski, co obecność w naszym społeczeństwie ludzi pochodzących z innych społeczeństw, kultur i religii. Kim są? Co robią? Z jakimi trudnościami się spotykają? Jak się czują wśród nas i co o nas myślą? Jaki jest ich wkład w rozwój gospodarczy i kulturowy Polski? Jaki jest nasz stosunek do nich? Co robią dla nich samorządy, instytucje państwowe, a zwłaszcza Kościół katolicki?

Program obchodów