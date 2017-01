Watykan: dla bezdomnych otwarto kościół św. Kaliksta

Terytorium świątyni, chociaż znajduje się poza Watykanem, należy jednak do Stolicy Apostolskiej. Jak poinformował jałmużnik papieski abp Konrad Krajewski, od 7 stycznia co noc korzysta z tej gościnności ok. 30 osób.

Warto przypomnieć, że od kiedy stolicę Włoch nawiedziły niskie temperatury, Urząd Dobroczynności Apostolskiej oraz inne organizacje kościelne, właśnie takie jak Wspólnota św. Idziego, znacznie zwiększyły oferty pomocy bezdomnym. Wyraża to również specjalne zatroskanie Papieża Franciszka o ubogich Wiecznego Miasta.

Bezdomnych będzie wspierał także powstały ostatnio przy Watykanie McDonald’s. W każdy poniedziałek ta znana sieć fast foodów wyda potrzebującym tysiąc posiłków. Będą one rozdawane przy prowadzącej na plac św. Piotra via della Conziliazione i w innych pobliskich miejscach, gdzie żyją setki bezdomnych Włochów i cudzoziemców.

Projekt realizowany jest we współpracy z wolontariuszami stowarzyszenia Solidarna Medycyna (Medicina Solidale), którzy odpowiadać będą za dostarczenie potrzebującym specjalnych zestawów. Nadano im miano „McVatican”. Składać się będą z podwójnego cheeseburgera, owoców i wody mineralnej.

„We współpracy z papieskim jałmużnikiem już od dawna zapewniamy bezdomnym pomoc medyczną i podstawowe badania – mówi kierująca stowarzyszeniem Lucia Ercoli. – Rozszerzenie teraz naszego zaangażowanie o dostarczanie posiłków znacznie podwyższy poziom oferowanej pomocy. A ci ludzie tego naprawdę potrzebują”.